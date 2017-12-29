Чи каталонські вибори зможуть відновити політичну єдність Іспанії?

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив у п’ятницю, що новий парламент Каталонії, який повинен провести сесію 17 січня, має зробити перші кроки для відновлення праці місцевого уряду. Центральний уряд розпустив стару регіональну адмінінстрацію за незаконне проголошення незалежності, пише Reuters.

Однак навіть після сформування нового законодавчого органу, можливо, буде потрібно кількох місяців для створення нового уряду.

У зверненні до народу Рахой висловив надію, що після регіональних виборів, що відбулися 21 грудня, на його думку, мали усунути рух за незалежність Каталонії, врегульовуючи найгіршу політичну кризу за останні десятиліття.

Проте політичні партії, які віддають перевагу «розлученню» з Іспанією, здобули незначну більшість, хоча вони можуть мати проблеми із створення уряду. Один із лідерів – Оріол Жункерас, все ще у в’язниці в Мадриді, а другий – колишній президент Каталонії Карлес Пудждемонт, і далі перебуває на добровільному вигнанні в Брюсселі. Рахой усунув їх з посад після того, як вони проголосили незалежність від Іспанії після недозволеного референдуму 1 жовтня.

Політична нестабільність у Каталонії спричинила чимало проблем для Іпанії як цілості. На Каталонію припадає 20% усієї економіки країни. Нестабільність спричинила скорочення кількості туристів і спонукала понад три тисячі компаній, включно з двома найбільшими банками, перевести свої штаб-квартири до інших регіонів Іспанії.

Очолена Інес Аррімадас партія «Громадяни», яка хоче, щоб Каталонія залишилася у складі Іспанії, отримала підтримку чверті каталонських виборців, але це не досить, щоб очолити уряд більшості. Тому, як пише видання Reuters, залишається можливість поверення до країни Пудждемонта, який вів кампанію з Брюсселя.

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