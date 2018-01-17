Розпочалася перша сесія Каталонського парламенту з часу референдуму за незалежність

Сьогодні (в середу) відбувається перша сесія нового парламенту автономного регіону Іспанії Каталонія з часу, коли центральний уряд розпустив законодавчий орган і доручив провести нові вибори у відповідь на референдум у питанні незалежності.

Політичні партії, що виступають за незалежність Каталонії, мають у новому парламенті невелику більшість, але законодавці ще будуть змушені сформувати уряд і обрати своє керівництво.

Перед сьогоднішньою сесією дві сепаратистські партії досягли угоди про підтриммку колишнього каталонського президента Карлеса Пучдемона як кандидата на посаду лідера автономії.

Пучдемон очолив референдум у справі відокремлення Каталонії від Іспанії, який підтримала більшість учасників референдуму. Після того, як уряд у Мадриді розпустив парламент і призупинив регіональну автономію, Пучдемон утік до Брюсселя. Якщо він повернеться до Іспанії, йому загрожує арешт.

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що Пучдемон не може виконувати обов’язків президента Каталонії з вигнання, і якщо його буде обрано, в силі залишиться призупинення автономії Каталонії.

Інші лідери каталонського руху за незалежність перебувають на вигнанні або у в’язниці в Іспанії.

У вівторок ввечері тисячі протестувальників вийшли на вулиці Барселони, закликаючи до звільнення двох лідерів каталонської громадської організації Жорді Санчеса і Жорді Куїсарта, яких тримають під арештом за звинуваченням у закликах до бунту.

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