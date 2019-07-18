На виборах працюватиме 175 спостерігачів від світового українства

175 посланців від української діаспори спостерігатимуть за позачерговими парламентськими виборами в Україні.

Про це на прес-конференції в Києві повідомив голова місії, президент Світового конгресу українців Євген Чолій.

Як він уточнив, спостережна місія включатиме делегації від Світового конґресу українців та від Українського конгресового комітету Америки.

СКУ відрядив на вибори в Україну 143, а УККА – 32 короткотермінових спостерігачів.

За словами Чолія, спостережна місія світового українства зосередиться на коментарі правових засад виборчого процесу, протидії можливим іноземним втручанням, медіа-моніторингу по всьому світу. А напередодні та у день виборів 21 липня стежитиме за процесом голосування та підрахунку голосів.

Як наголосив Євген Чолій, міжнародна місія Світового конгресу українців є неурядовою; спостерігачі СКУ прибувають в Україну своїм коштом.

Не гаслами і словами, а жертовною працею почуваються інтегрованою частиною українського народу

«Я думаю, що спостерігачі приїжджають в Україну, щоб у першій мірі допомогти захистити демократичний лад і запевнити, що парламентські вибори будуть демократичними, як і були президентські вибори цього року. Вони також своєю працею, своєю жертовністю явно демонструють, що не гаслами і словами, а жертовною працею почуваються інтегрованою частиною українського народу», – заявив президент СКУ.

У нинішній місії світового українства, як і у попередній місії на президентських виборах, не буде представників діаспори з Російської Федерації. Чолій нагадав про закон, ухвалений Верховною Радою на початку цього року, за яким російським громадянам забороняється працювати спостерігачами на виборах в Україні.

Очільник СКУ повідомив також про початок переслідувань організації в Росії.

Очільник СКУ повідомив також про початок переслідувань організації в Росії. 11 липня 2019 року Генпрокуратура Російської Федерації визнала СКУ небажаною організацією, яка становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки Російської Федерації.

«Це рішення є дивне», – зазначив Чолій. Як він наголосив, «Ми захищаємо права українців, де б вони не жили. Ми вважаємо, що це є праця демократичної неурядової організації. І тому нас дивує, що будь-яка країна може вважати таку працю, де ми втілюємо європейські вартості, загрозою».

Коментуючи рішення Генпрокуратури РФ, Чолій назвав його проблематичним для членів СКУ в Росії. За його словами, це може потягти для них наслідки, як штрафи, конфіскація майна, навіть ув’язнення.

Рішення було прийняте Російською Федерацією, аби відмежувати Світовий конгрес українців від своїх складових організацій

«Тому ми думаємо, що таке рішення було прийняте Російською Федерацією, аби відмежувати Світовий конгрес українців від своїх складових організацій у Російській Федерації і перешкодити подальшій співпраці між нашою світовою надбудовою та українською діаспорою в Росії. А саме українці Росії, мабуть, найбільше потребують підтримки та співпраці зі світовим українством і нашою світовою надбудовою», – підкреслив президент СКУ.

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