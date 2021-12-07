Дипломатичний бойкот США Олімпіади може бути недостатньо сильним сигналом Китаю - оглядачі

У понеділок Білий дім повідомив, що планує дипломатичний бойкот Зимової Олімпіади-2022 у Китаї через "продовження геноциду та злочинів проти людяності у провінції Сіньцзян та інші порушення прав людини". Це означає, що американські спортсмени братимуть участь у змаганнях, натомість офіційні посадовці США не будуть присутні на заходах.

Про схожі плани дипломатичного бойкоту оголосив раніше уряд Нової Зеландії, представники влади Японії, Австралії та Канади повідомили, що розглядають такий крок.

У жовтні бойкотувати Олімпіаду через порушення Китаєм прав людини щодо уйгурського населення закликали правозахисники, що вказують на те, що близько мільйона представників цієї та інших мусульманських меншин утримуються у таборах. Тож правозахисні організації привітали рішення Вашингтона.

Окрім того, раніше західні демократії рішуче засуджували Пекін за розгін демонстрацій у Гонконгу, а також політики щодо Тайваню й Тибету.

Деякі експерти критикують США за недостатньо рішучі заходи, пише NBC. "Думаю, це менш ніж напівміра, тому що люди не вмикають телевізори, щоб подивитись на дипломатів. Якщо ви не залучаєте дипломатів, то відправляєте м'яке послання китайському режиму", - підкреслив Джон Гоберман, професор Університету Техасу в Остіні.

Натомість у Міжнародному олімпійському комітеті закликали поважати ігри як "політично нейтральний майданчик", але сказали, що "цілковито поважають" рішення США, - пише USA Today.

"Це практично не новина. Ми в будь-якому випадку зазвичай не відправляємо великі урядові делегації, більше того, не у час COVID", - цитує Reuters Лізу Деплі Найротті, професорку Університету Джорджа Вашингтона.

При цьому, головним занепокоєнням окремі оглядачі називають безпеку американських спортсменів у Китаї. "Думаю, ми маємо домагатись того, щоб МОК переніс змагання із Китаю із низки причин. Зі зникненням тенісистки Пен Шуай існує серйозне занепокоєння, що атлети, які їдуть у Китай, не будуть у безпеці", - в інтерв'ю CNN заявив колумніст Newsweek Гордон Ченг. Раніше Шуай звинуватила китайського високопосадовця у домаганнях, після чого світові медіа повідомили про її зникнення.

Деякі оглядачі вказують на те, що рішення США про дипломатичний бойкот Олімпіади можуть завадити спробам Південної Кореї налагодити відносини із Північною Кореєю й досягти підписання угоди про припинення Корейської війни, що закінчилась лише угодою про перемир'я, що допомогло припинити вогонь, але не досягло остаточного мирного врегулювання.

Змагання у Пекіні, сподівались у Сеулі, могли стати майданчиком для переговорів за участі лідерів США, Китаю, Північної Кореї та КНДР, кажуть експерти. Але Брюс Клінгнер із фундації "Спадщина" підкреслив, що "США не зацікавлені у декларації про припинення війни, й обговорюють це питання лише тому, що його піднімає важливий союзник (Південна Корея - ГА)".

Девід Маквелл із "Фундації задля захисту демократій" сказав, що "США також занепокоєні стратегією політичної війни Північної Кореї, Китаю та Росії. Вони вже заклали передоснови для того, щоб звинувачувати США у тому, що не досягнуто декларації про припинення війни".

Офіційний Пекін заявив, що дипломатичний бойкот із боку США - це порушення Олімпійського духу, й рішення матиме негативний вплив на двосторонні "діалог і співпрацю" у важливих галузях. Також китайська влада пригрозила Вашингтону "контрзаходами". Олімпійські ігри у Пекіні триватимуть із 4 по 20 лютого 2022 року.

Президент Росії Володимир Путін - єдиний із лідерів провідних країн світу, який прийняв запрошення відвідати Олімпіаду, повідомляє Reuters.

У 1980 році Сполучені Штати бойкотували літню Олімпіаду у Москві через вторгнення Радянського Союзу до Афганістану, тоді американські спортсмени не брали участі у змаганнях.

У матеріалі використано джерела: англомовна служба "Голосу Америки", NBC, USA Today, Reuters, CNN.

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