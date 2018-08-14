Російський супутник викликав у США підозри через "ненормальну" поведінку на орбіті

США висловили підозру з приводу роботи уряду Росії над новим космічним озброєнням, в тому числі – мобільними лазерними системами для знищення космічних супутників, а також з приводу запуску нового супутника-інспектора, чия поведінка на орбіті не відповідає заявленому призначенню апарату.​ Про це повідомляє Reuters.

Представник американського Бюро з питань контролю, верифікації та дотримання угод про озброєння Bureau of Arms Control, Verification and Compliance) Йелім Д. С. Поблет (Yleem D.S. Poblete) заявила, що протикосмічні заходи Росії "турбують". Відповідну заяву вона зробила на конференції ООН по роззброєнню, де обговорювався новий договір про запобігання гонки озброєнь у космічному просторі.

Для США це ще одне підтвердження того, що російські дії не відповідають словам, - заявила Поблет​

Делегат Росії на конференції назвав зауваження Поблет необґрунтованим та наклепницьким. Раніше, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на лютневому Женевському форумі заявив, що пріоритетним завданням для Росії є запобігання гонки озброєнь у космічному просторі, що мало б відповідати російсько-китайській угоді десятирічної давнини.

Втім, вже наступного місяця президент Росії Володимир Путін представив представив "шість нових нових систем масового наступального озброєння", в тому числі військову мобільну лазерну систему "Пересвєт". На цьому зауважила Поблет.

"Для США це ще одне підтвердження того, що російські дії не відповідають словам", - сказала Поблет. Згадуючи про "космічний апарат-інспектор", розгортання якого Міноборони Росії анонсував у жовтні минулого року, Поблет зауважила, що вона знає лише про те, що ця система "була розміщена на орбіті".

"Ми стурбовані тим, що, як виглядає, є ненормальною поведінкою на орбіті цього апарата-інспектора", - заявляє Поблет.

Ми стурбовані тим, що, як виглядає, є ненормальною поведінкою цього космічного апарата-інспектора, - говорить Поблет​

Один із провідних російських дипломатів у Женеві Олександр Дейнеко відхилив подібні звинувачення і також назвав їх "необгрунтованими, наклепницькими" та такими, які "грунтуються на підозрах і припущеннях". За його словами, США не запропонували поправки до китайсько-російського проекту договору.

"Ми бачимо, що американська сторона дуже стубована з приводу Росії, тому американці могли б бути першими, хто підтримає російську ініціативу. Вони мають активно працювати над розробкою договору, який повністю задовільнить інтереси безпеки американського народу", - заявляє російський дипломат, звинувачуючи Вашингтон в небажанні робити "конструктивний внесок".

Нагадаємо, що після того, як США ввели санкції проти Росії за спробу вбивства з використанням хімічної зброї у Солсбері, в Росії почали розглядати можливі кроки у відповідь. Зокрема, російські парламентарі хотіли б скористатись тим, що США продовжують використовувати двигуни російського виробництва в деяких своїх ракетах.

Для того, що б доставити важкий вантаж на орбіту, американські ракети, такі як Atlas V використовують потужний російських двигун RD-180. Минулі раунди санкцій США не зачіпали постачання цих ракет.

Однак, тепер російські посадовці загрожують заблокувати продаж RD-180 американцям. Російський парламентар Сергій Рябухін так відреагував на введення санкцій США стосовно Росії: "США мають зрештою зрозуміти, що немає сенсу боротись з Росією, включаючи через санкції". Рябухін хоче спрямувати зусилля на поставки двигунів для ракет в США, повідомляє видання. Припинення поставок двигунів RD-180 ускладнить втілення космічних програм США.

В 2016 році, Конгрес передбачив фінансування для Пентагону на закупівлю 18 додаткових RD-180, однак, забороняє імпорт двигунів після 2022 року. Зараз американські компанії Blue Origin та Aerojet Rocketdyne розробляють нові двигуни близькі за класом до RD-180.

Однак, Aerojet Rocketdyne заявляє, що зможе розпочати випробування ракетних двигунів AR1 лише в 2019 році. Blue Origin, заснована мільярдером Джеффом Безосом почали випробування двигунів BE4 в березні.

"Хоча деталі того як і коли буде замінено RD-180 ще не врегульовані, між Конгресом США та виконавчою гілкою є консенсус стосовно того, що США мають припинити використовувати RD-180”, - йдеться в дослідження американського аналітичного центру Center for Strategic and International Studies.

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