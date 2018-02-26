Білий дім посилюватиме санкції щодо Росії – колишній посол США

Сполучені Штати посилюватимуть санкції проти Росії.

Про це в інтерв’ю Російській службі «Голосу Америки» заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол. Розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера справи втручання росіян у вибори президента США, вважає дипломат, тисне як на господаря Білого дому, так й росіян. Висунуті його офісом 16-го лютого звинувачення на адресу громадян Росії, викликало відчуття занепокоєння серед російських політиків, стверджує Макфол.

«Цей акт звинувачення привернув увагу багатьох росіян. Публічно вони про це жартували, але в приватних розмовах, – зокрема кілька росіян, з якими я спілкувався на Мюнхенській конференції з безпеки, - говорять, що це як холодний душ. Адже якщо вас звинуватили у Сполучених Штатах, заарештувати можуть і в Лондоні, і в Парижі, і в Римі, коли ви перебуваєте там з родиною у відпустці. То ж це безпосередньо торкнеться життя тих людей, яких звинувачують. Це надсилає потужний сигнал політики стримування на майбутнє. ….

Макфол висловив переконання, що врешті-решт будуть запроваджені нові санкції.

«Це відбуватиметься повільно, неохоче, вони очевидно не хочуть їх запроваджувати. Президент Трамп особисто, як на мене, не хоче вводити нові санкції. Але після звинувачення громадян Росії, ніяк не відреагувати означало б надзвичайну слабкість. І я знаю, що в адміністрації Трампа є люди, які хочуть запровадити нові санкції».

На погляд Макфола, перші звинувачення проти групи росіян висунуті спеціальним прокурором Мюлерром це лише початок великої кількості звинувачень та гучних справ. Мюллер, каже Майкл Макфол, створив механізм притягнення до кримінальної відповідальності за таємну змову.

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