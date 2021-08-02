США перетнули позначку у 35 мільйонів заражень COVID-19, Флорида б'є рекорди зі шпиталізацій

Кількість заражень на коронавірус у США від початку пандемії перевищила 35 мільйонів. Країна переживає нову хвилю зростання випадків хвороби, й новий більш заразний штам Дельта, що домінує у Сполучених Штатах, лише загострює ситуацію. У п'ятницю Центри з контролю й профілактики хвороб (CDC) зафіксували понад 100 тисяч нових випадків COVID-19.

Але при цьому динаміка захворюваності відрізняється від попередніх хвиль: головні спалахи вірусу - у місцях із найнижчим рівнем імунізації: штати Луїзіана, Флорида, Арканзас та Міссіссіппі. А в найбільшій небезпеці серйозних ускладнень - невакциновані люди, що складають близько половини населення країни, зазначає The Hill.

Також видання нагадує, що середньодобовий показник смертності значно нижчий, ніж іще півроку тому - 300 смертей на день проти 3500 у січні.

Чи не найбільш напружена ситуація зараз у Флориді. У неділю штат побив власні рекорди із виявлення хворих і шпиталізацій - за добу ушпиталено понад 10200 людей - це найвищий рівень у країні на душу населення, пише USA Today.

На тлі закликів американської влади щеплюватись, аби захистити себе й інших від серйозного перебігу хвороби, у порівнянні із кінцем липня щоденна кількість вакцинацій зросла в середньому із півмільйона до 660 тисяч за добу. У квітні цей показник сягав 3 мільйонів.

При цьому, як повідомляють американські медіа, з огляду на відмову частини людей імунізуватись, лікарні змушені викидати прострочені вакцини. Із грудня, коли у США затвердили до екстреного використання перші препарати, таким чином було викинуто понад мільйон доз вакцин, підрахувало видання New York Times. Найбільше доз було втрачено в останні місяці.

Як Голос Америки повідомляв раніше, головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі попередив, що пандемічна ситуація у США погіршиться у зв'язку із поширенням в країні штаму Дельта. Але він сказав, що не очікує, що країна повернеться до локдаунів.

У матеріалі використані джерела: The Hill, USA Today, TheNew York Times

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