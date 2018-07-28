США назвали найнебезпечнішим місцем для народження дітей серед розвинених країн – USA Today

Розслідування видання USA Today вказує, що Сполучені Штати є «найнебезпечнішим місцем, щоб народжувати, серед розвинених країн». Щорічно в США понад 50 тисяч матерів отримують серйозні травми під час або після пологів, а 700 жінок вмирає. Розслідування стверджує, що жінки вмирають та страждають на травми, які змінюють їхні життя, під час пологів, оскільки лікарні не дотримуються відомих заходів безпеки, передає CBS News.

Материнська смерть у Сполучених Штатах постійно зростає. У США зараз найвищий показник серед розвинених країн. Розслідування USA Today тривало чотири роки. Вивчались пологові відділення лікарень країни, проводились розмови з родинами, які втратили близьких людей та жінками, яким завдали шкоди під час їхніх пологів.

«Експерти стверджують, що близько 50 відсоткам смертей жінок від причин, пов’язаних із пологами, можна було запобігти, якби їм надали кращу медичну допомогу, і це дуже дивно, з огляду на те, що ми є однією з найбагатших країн світу, і ми витрачаємо так багато на медичний догляд. Ми не просто говоримо про жінок, які вмирають, ми говоримо про 50 тисяч жінок США, які страждають на травми, які змінюють їхні життя», – заявила журналіст USA Today Елісон Янг програмі CBS This morning.

Янг зазначила, що дві головні причини смертей та травм, пов’язаних із пологами, – це кровотечі та серйозна гіпертонія, що вимагає від лікарень приділяти особливу увагу артеріальному тиску і рівню крововтрати пацієнта.

Винятком є Каліфорнія, де лікарні та захисники безпеки запроваджують практику, яка скоротила рівень смертності у штаті наполовину. На жаль, за словами Янг, інші лікарні по всій країні повільно роблять кроки щодо вживання тих самих заходів.

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