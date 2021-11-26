США в ОБСЄ: ми рішуче налаштовані відповідно реагувати в разі подальшої агресії Росії проти України

США закликали Росію припинити спроби інтегрувати українських громадян та території України, які вона контролює, зокрема через паспортизацію, економічне об'єднання та зміни в освітній системі. Про це йдеться в заяві тимчасової повіреної у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан.

Остріан підтвердила занепокоєння США "незвичною військовою діяльністю Росії поблизу України" а також наголосила на підтримці з боку США незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Якщо Росія вдасться до подальших агресивних дій проти України, або намагатиметься використати енергетику в якості зброї, ми рішуче налаштовані відповідно реагувати у координації з нашими созниками та партнерами", - заявила вона.

"Росія скільки завгодно може звинувачувати Україну в агресії, а Сполучені Штати в допомозі Україні, але реальність полягає в тому, що Росія - єдина, хто роздмухує конфлікт. Україна має право на суверенітет, територіальну цілісність. Вона також має право на самооборону", - йдеться в заяві.

Остріан закликала Росію припинити агресію, дотримуватись режиму припинення вогню, повністю виконувати Мінські домовленості, не перешкоджати роботі спостережної місії ОБСЄ і вивести війська з території України.

США також закликали Росію звільнити більше 100 українських громадян, "яких Росія утримує в якості політичних в'язнів", включаючи заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, журналіста "Радіо Свобода Владислава Єсипенка" а також звільнити затриманих цього тижня учасників мітингу на підтримку Едема Семедляєва, звільненого у вівторок.

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