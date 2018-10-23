США запустили кіберкампанію, спрямовану проти російських оперативників – NYT

Сполучені Штати запустили кіберкампанію, спрямовану проти російських оперативників, намагаючись зменшити дезінформацію напередодні виборів до Конгресу, які мають відбутися 6 листопада. Про це повідомляє Reuters на основі інформації The New York Times у вівторок, зауважуючи, що це перша відома така операція з захисту американських виборів.

Як передає видання з посиланням на анонімних співробітників оборони, які ознайомлені з операцією, штаб кібероперацій військових сил США, підрозділ кібервоєнних військ США, використовував прямі повідомлення, спрямовані на людей, що стоять за кампаніями впливу. Метою таких дій було запобігти розповсюдженню пропаганди та підробленої інформації.

Хоча Сполучені Штати нікому прямо не погрожували, їхні попередні санкції та обвинувальні вироки можуть допомогти стримувати російських оперативників, коли вони зрозуміють, що їх ідентифікували, повідомляє Times.

Розвідувальні органи США дійшли висновку, що об'єднання, підтримані Кремлем, втрутились у президентську виборчу кампанію 2016 року, щоб допомогти кандидату від республіканців Дональду Трампу. Москва неодноразово заперечувала це звинувачення. Представники розвідки заявили, що Москва залишається загрозою для виборів у США.

The Times зазначає, що операцію захисту частково обмежили, щоб не допустити роповсюдження дій Москви на інші сфери поза виборами, наприклад, енергосистему США чи інші цілі.

Штаб кібероперацій військових сил США також відправив команду до Європи, щоб допомогти союзникам боротися з російськими втручаннями, повідомили чиновники виданню.

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