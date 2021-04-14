Дії Росії, ймовірно, мають на меті залякати Київ, надіслати сигнал США, стати основою для окремих вторгнень в Україну, - глава ЦРУ

Накопичення російських сил у незаконно анексованому Криму та на Донбасі можуть призвести до можливого військового вторгнення, заявив директор ЦРУ Вільям Бернз під час слухання "Світові загрози" у комітеті із розвідки Сенату США.

На запитання сенатора-республіканця Роя Бланта про мотиви Володимира Путіна в ескалації ситуації на Донбасі, Бернз заявив: "Думаю, очевидно, російське стягування сил у Криму та уздовж кордону Донбасу становлять серйозне занепокоєння. Накопичування сил досягло моменту, коли воно, серед іншого, може стати основою для окремих військових вторгнень".

Бернз також додав, що з його досвіду (зокрема, він був послом США в Росії у 2005-2008 роках), не варто "недооцінювати те, як президент Путін і російська влада можуть використовувати свою силу". Й маневри Москви поблизу України можуть також бути спрямовані водночас на "спроби залякати українську владу й відправити сигнал Сполученим Штатам".

Через це, сказав директор ЦРУ, американські розвідувальні управління та посадовці беруть активну участь у зустрічах із союзниками: "Ми ділимось інформацією та поділяємо занепокоєння... Частково, це була мета дзвінка президента Байдена президенту Путіну - заявити дуже чітко про серйозність нашого занепокоєння".

Директор Розвідувального управління Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, генерал-лейтенант Скотт Беррієр озвучив схожі побоювання, додавши, що Росія знаходиться у положенні, коли вона має кілька варіантів дій, зокрема, може здійснити "точкову атаку" ("limited objective attack" - англ.) у "будь-який момент". "Ми не знаємо (їхнього) наміру зараз", - підкреслив він.

Більше деталей представники розвідувальних управлінь пообіцяли надати сенаторам на закритому для громадськості слуханні, що відбулось після відкритого засідання.

Як Голос Америки повідомляв раніше, на тлі посилення напруженості на сході України та стягуванні військових сил Росії поблизу українських кордонів та у Криму, у вівторок президент Джо Байден провів телефонну розмову із Володимиром Путіним, де, серед іншого, наголосив на підтримці України.

А держсекретар Ентоні Блінкен на зустрічі у Брюсселі із главою МЗС України Дмитром Кулебою запевнив у "непохитній підтримці" суверенітету та територіальної цілісності України з боку США.

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