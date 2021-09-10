Мін'юст США подав до суду на владу Техас, через закон про аборти

Закон штату Техас щодо абортів суперечить американській Конституції. Таку позицію озвучив міністр юстиції США Меррік Гарланд в четвер. Він оголосив, що центральна влада США подає позов проти другого найбільшого американського штату, через новий закон який забороняє практично всі аборти після шостого тижня вагітності.

Гарланд наголосив, що право на аборти гарантує прецедентне рішення Верховного суду США від 1973 року, яке надає жінкам право на аборти і має вищу силу порівняно із законодавством штату.

Посадовець також виступив проти положення техаського закону, яке дозволяє приватним особам, які не мають безпосереднього стосунку до справи, подавати до суду на тих, хто допомагає жінці зробити аборт, включно з лікарями, або водіями таксі. У разі доведення справи в суді, така особа може отримати до 10 000 доларів винагороди.

Верховний суд США минулого тижня прийняв рішення не блокувати закон Техасу з процедурних питань. Наступного місяця Верховний суд також розглядатиме справу штату Міссісіпі, де прийнято закон, що забороняє аборти після 15 тижня вагітності.

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