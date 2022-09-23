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- Голос Америки
Посол США відреагувала на початок "фіктивних референдумів"
"Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон і Крим – це Україна. Ніякі фіктивні "референдуми" цього не змінять", - твітує посол США в Україні Бріджит Брінк.
У п’ятницю російська окупаційна влада розпочала проведення так званих "референдумів" у контрольованих Росією регіонах України. Україна, НАТО та союзники висловили обурення діями Кремля і назвали це незаконною спробою анексувати території та ескалацією.
Звертаючись до Ради Безпеки ООН в четвер держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "зусилля Росії із анексії ще більшої української території є ще однією ескалацією а також запереченням дипломатії".
НАТО засудило так звані "референдуми" в заяві, виданій в п'ятницю і заявило, що союзники по НАТО не визнають "незаконну і неправову" анексію Криму а також окупованих Росією територій України.
"Шахрайські референдуми в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України не мають легітимності і є зухвалим порушенням Статуту ООН", - йдеться в заяві.
Результат цих "референдумів" напевно відомий заздалегідь, написала у Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона назвала це так зване голосування "вправою для ЗМІ, спрямованою на те, щоб проводити подальше незаконне вторгнення Росії".
МЗС Швейцарії викликало посла Росії в країні, щоб висловити обурення через так звані "референдуми", повідомляє відомство. Через такі дії, Швейцарія розгляне можливість приєднатись до нових санкцій ЄС проти Росії.
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У Сенаті представили законопроект про невизнання російських "референдумів" в Україні
Новий законопроект Про невизнання російської анексії українських територій зареєстровано в Сенаті США. Ініціаторами документу виступили сенатори від обох провідних партій: республіканець Марко Рубіо та демократ Дік Дурбін.
У заяві сенаторів мовиться, що законопроект пов'язаний із оголошеними планами Володимира Путіна провести референдуми на окупованих росіянами українських територіях, щоб їх анексувати.
Документ покликаний “зміцнити американську підтримку України та не допустити спроб змусити Україну відмовитися від своєї суверенної території”.
Якщо буде ухвалений, законопроект вимагатиме від влади США не визнавати російські претензії на будь-яку частину української території, а також заборонить державним установам США надавати допомогу чи якимось чином сприяти визнанню російських претензій на українську територію.
“Володимир Путін є справжнім агресором у цій війні, і він намагається необґрунтовано захопити суверенну демократичну країну. Сполучені Штати не можуть визнати претензії Путіна, інакше ми ризикуємо створити небезпечний прецедент для наслідування іншими авторитарними режимами, такими як Комуністична партія Китаю”, - заявив один із співавторів законопроекту сенатор Марк Рубіо.
“Фіктивні референдуми, яким погрожує Путін, тхнуть відчаєм. Світ знає, що війна в Україні є катастрофою, і дедалі більше це розуміє російський народ, який втомився від того, що їхні діти гинуть через викривлену ностальгію Путіна за радянською антиутопією.
Сьогоднішній законопроект підтверджує нашу відданість українському народу і те, що США ніколи не визнають суверенні українські території частиною Росії”, - сказав про цей законопроект співавтор від Демократичної партії сенатор Дік Дурбін.
Конгрес - про "референдуми" в Україні
Раніше низка американських законодавців розкритикували плани Росії провести фіктивні "референдуми" на українській території.
Сенаторка Джин Шагін підтримала законопроект колег про невизнання російських "референдумів".
“З гордістю приєднують до цього законопроекту, який називає російські фіктивні референдуми на окупованих територіях такими, якими вони є: відчайдушною спробою Росії зберегти обличчя в час, коли вона продовжує втрачати позиції в Україні. Я закликаю Сенат проголосувати за цей законопроект, щоб підтримати територіальну цілісність України”, - заявила сенаторка Шагін.
Її колега сенатор-демократ Марк Ворнер, відповідаючи на питання журналістів, також заявив, що до подібних референдумів немає довіри.
“Щодо зусиль росіян провести фейковий референдум на частинах тої території, яку вони контролюють, росіяни погрожували це зробити ще з серпня, думаю, якщо вони проведуть один з цих референдумів дуже швидко, це має сприйматися рештою світою так, як воно є: фіктивне голосування, у багатьох випадках нав’язане людям, які не мають бажання брати в ньому участь, думаю, там не буде спостерігачів ззовні, до цього немає довіри. Якщо вони насильно проведуть такий референдум, це має сприйматися як обман”, - сказав сенатор Ворнер.
Сенатор-республіканець Роб Портман запевняє, що “будь-який референдум, проведений Росією, є спробою анексувати частини суверенної української території, буде абсолютно нелегітимним і не буде визнаний Сполученими Штатами чи міжнародною спільнотою”.
Намір росіян провести референдуми сенатор Портман називає "ескалацією": "Замість того, щоб брати участь у подібних небезпечних ескалаційних діях, Кремль має вивести свої сили з усієї суверенної української території та припинити свою жорстоку та незаконну війну проти народу України".
"Справжні результати путінських фіктивних референдумів уже очевидні. Ці землі є українськими. Недавній контрнаступ поставив Путіна у невигідне становище, він програє, і його подальша підтримка терору не зломить героїчного опору українців. Я за Україну”, - ділиться у Twitter сенатор від Демократичної партії Річард Блументаль.
Експерти - про причини "референдумів"
Міжнародні експерти аналізують причини раптових і проведених у короткі терміни “референдумів” на українській триторії.
Зокрема, Пол Гобл з Інституту Світової політики, який раніше працював радником Державного секретаря США, вважає, що через референдум Росія домагається, щоб Захід натиснув на Україну.
"Це не є вільне і справедливе голосування, результати будуть визначені ще до їх проведення. Це робиться, щоб дати Путіну хоч якусь перемогу після того, як російська армія зазнала чимало втрат від українців. Володимир Путін очевидно вірить, що якщо він зможе оголосити ці території частиною РФ, це стримає декого на Заході від допомоги Україні тією зброєю, яка може допомогти українцям повернути ці території. Іншими словами, як тільки вони скажуть, що це частина Російської Федерації (хоча це й не має жодного юридичного сенсу і є фіктивним), знайдуться країни на Заході, які скажуть, що можливо це нова лінія, через яку ми не можемо дозволити українцям перейти, щоб Москва не використала ядерну зброю”, - аналізує ситуацію Пол Гобл, який раніше також був радником директора "Голосу Америки".
З тим, що референдуми пов’язані з ядерним шантажем Росії, погоджується і Найджел Гуд-Дейвіс, співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень, колишній посол США у Білорусі.
“Путін знову відновив свої ядерні погрози, що Росія використає ядерну зброю проти будь-якої загрози російській території. То ж вимальовується сценарій, який він намагається втілити: провести ці фейкові референдуми, проголосити російський контроль над цими територіями (хоч жодна інша країна світу їх не визнає), і потім намагатиметься стримувати майбутні спроби України повернути ці території, вдаючи, що це атака на Росію”, - вважає співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Гуд-Дейвіс.
Історик Єльського Університету Тімоті Снайдер рекомендує не називати те, що робить Росія в Херсоні та Запоріжжі, “референдумами”.
“Треба бути обережними. Кажучи “незаконний референдум”, ми можемо переконати себе, що голосування таки відбулося. Більше того: навіть якби росіяни справді мали виборчу інфраструктуру, якої вони не мають, і навіть якби вони мали намір, щоб люди на окупованих територіях голосували, чого вони не мають, вони не могли б цього зробити, оскільки фактично не контролюють усі регіони, де, за їхніми словами, відбувається голосування”, - наголошує Тімоті Снайдер.
“Коли Росія заявляє, що переважна більшість українців хоче приєднатися до Росії, вони насправді стверджують, що українці люблять ями смерті, що українці люблять зґвалтування, що українці люблять тортури, що українці люблять депортацію, що українці люблять, коли їхні міста знищені. Така спроба публічного приниження є мерзенною”, - не приховує обурення від російських дій в Україні Тімоті Снайдер.
Він рекомендує називати так звані уявні вибори росіян в Україні “вправами для російських ЗМІ”, які за допомогою пропаганди намагаються переконати світ в правдивості виборів на окупованих територіях України.
“Саме тому ці вправи для російських ЗМІ (“референдуми”) є цинізмом. Росіяни, по суті, стверджують, що українці хочуть святкувати власний триваючий геноцид.
Вправи для російських ЗМІ (“референдуми”) слід розуміти як елемент російських військових злочинів і не більше”, - підсумовує експерт та історик Тімоті Снайдер.
Як повідомляв "Голос Америки", у п’ятницю, 23 вересня, російська окупаційна влада розпочала проведення так званих "референдумів" у контрольованих Росією регіонах України. Україна, НАТО та союзники висловили обурення діями Кремля і назвали це незаконною спробою анексувати території та ескалацією.
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Міністр Олександр Кубраков про відбудову української інфраструктури. Інтерв'ю
Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України розповів в інтерв’ю Голосу Америки про пріоритети з відбудови української інфраструктури, що постраджала від вторгнення Росії в Україну.
«Нещодавно разом з інвестиційним банком була затверджена відповідна програма і ми зможемо найважливіші мости та ділянки залізниці відремонтувати і відновити зараз під час війни», – заявив Кубраков в інтерв’ю Мирославі Гонгадзе.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Мирослава Гонгадзе, Голос Америки: Ми зараз стоїмо на цьому мосту, його відбудову майже закінчено. Це ті мости, які були знищені в першій частині війни. Яка ваша оцінка – скільки таких важливих інфраструктурних об’єктів вам потрібно зараз замінити?
Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України: Загалом, під час військових дій було знищено приблизно 320 мостів. Цей міст якраз входить в перелік найголовніших і їх приблизно 50-60, вони розташовані на дорогах міжнародного значення, тому вони критичні для всієї логістики держави. Цей міст знаходиться на Київщині, і, звичайно, він був знищений в перші тижні, навіть, в перші дні військових дій. Тимчасові переправи були побудовані одразу після звільнення, а вже в квітні тут поїхали перші автівки. Зараз ми робимо постійний міст, нам важливо його завершити до зими. Я сподіваюсь, до 1 листопада проїзд по цьому мосту буде відкритий. Таких мостів приблизно 50-60. Зараз звільнюють Харківщину і ми розуміємо, що, наприклад, на Харківщині, додатково на дорогах державного значення, приблизно 25 мостів зруйновано. Хотів би подякувати, знову ж таки, нашим колегам з Європейської Комісії. Нещодавно разом з інвестиційним банком була затверджена відповідна програма і ми зможемо такі найважливіші мости та ділянки залізниці відремонтувати і відновити зараз під час війни.
М.Г.: Яка ваша оцінка масштабів руйнувань і які у вас сьогодні пріоритети, якщо можна так назвати?
О.К.: Якщо говорити про масштаби руйнувань, ми можемо покладатись на цифри Київської школи економіки та Світового банку, вони дуже схожі. Вони відрізняються періодом за який вони беруть і оцінюють ці втрати. Приблизно 100 мільярдів доларів [у Київської школи економіки] – 95, [у Світового банку] – 78-60. Стаття номер один в прямих збитках – це житлова інфраструктура, приблизно 40-50 мільярдів, і далі, об’єкти транспортної інфраструктури, сюди входять і дороги, аеропорти, залізниця, корти, тобто, багато чого.
М.Г.: Щодо програм з міжнародною спільнотою, завдяки яким світ дізнався, наскільки потужною Україна є в забезпеченні світові продукції сільського господарства. Наскільки ефективно працює договір?
Все більше і більше на ринках Азії, на наших звичайних ринках країн Африки з’являється наша продукція, ми бачимо, як падають ціни.
О.К.: Насправді, до підписання зернової ініціативи, ми вже почали багато чого робити в плані експорту. Перш за все, розвивати Дунайський кластер, він зараз вийшов на ті обсяги, яких не було в радянські часи. Всі три порти, які були майже вмираючими, зараз показують надзвичайні результати. Для порівняння, ми мали експорт аграрної продукції в березні – приблизно 300 тисяч тонн. Тепер Дунайські порти експортували в серпні 1.6 мільйона тонн. Тобто, ми бачимо, що ми розвиваємось, ми зростаємо. Якщо говорити про зернову ініціативу, звичайно, ми теж бачимо позитивну динаміку. На сьогоднішні день, майже 4.5 мільйона тонн експортовано загалом з початку дії ініціативи, в вересні вже майже 2 мільйона тонн [вивезено] трьома портами великої Одеси - це Іллічівськ, Одеса і Південний. Тобто, ми бачимо, що вона працює. Якщо говорити про вплив на світові ціни, ми бачимо, що як тільки угода була підписана, ціни впали. Все більше і більше на ринках Азії, на наших звичайних ринках країн Африки з’являється наша продукція, ми бачимо, як падають ціни. Тобто, ми вважаємо, що ініціатива дуже позитивно впливає. Я думаю, що весь світ зараз відчуває, наскільки Україна є важливим і великим гравцем на цьому ринку.
М.Г.: Викредання українського зерна росіянами - як ви вирішуєте цю проблему?
О.К.: Звичайно, що ми бачимо, що вони продовжують цю практику. Дійсно, вони з тимчасово окупованих територій забирають зерно, через свої порти в Криму, вони вивозять це зерно через Севастополь до своїх «дружніх» країн, які купують або приймають його в обмін на щось від Російської Федерації. Багато роботи зробив МЗС - вони зупиняли такі поставки, наприклад, до Єгипту, Лівії. Як тільки інформація з’являється – вони роблять. Але ще раз наголошую, що залишаються країни, які приймають це зерно і використовують для своїх потреб.
М.Г.: Зараз так виглядає, що Сполучені Штати, міжнародна спільнота, взяли таку стратегію стримування Росії. Як ви бачите, чи достатньо, з вашої точки зору, міжнародна спільнота допомагає, і чого Україна зараз найбільше потребує?
Ми бачимо звітність за перше півріччя в Росії, ми бачимо, що вони [санкції] почали працювати, ми бачимо секвестр бюджету, який вони починають нарешті робити.
О.К.: Звичайно, є багато речей, які ми зараз не покриваємо, які дуже складно Мінфіну знаходити і фінансувати. Навіть такі речі [як мости] не фінансувались допоки Європейський інвестиційний банк з Єврокомісією не підключилися і не почали допомагати. На фоні війни, військових, пенсій та виплат, це другорядне питання, ми прекрасно це розуміємо. Тому, тут, звичайно, є куди рухатись і є чому допомагати якомога більше. Санкції – так само. Ми завжди хочемо більше, але ми вдячні за ті санкції, які є. Ми бачимо звітність за перше півріччя в Росії, ми бачимо, що вони [санкції] почали працювати, ми бачимо секвестр бюджету, який вони починають нарешті робити. Тобто, ми розуміємо, що все це починає працювати. Але, знову ж таки, ми хочемо більше.
М.Г.: Україна стала на шлях до Європейського Союзу. Як ви бачите, наскільки швидко може відбутися цей процес і як ви взагалі бачите Україну після війни?
О.К.: Я розумію, що 2-3 роки – це дуже амбітно. Але є таке бажання і бачення. Багато чого залежить в тому числі і від нас, нам своє домашнє завдання треба виконати, щоб далі ми могли апелювати і щось просити від європейських колег.
М.Г.: Як ви бачите перемогу та Україну?
Я думаю, що у суспільства буде надзвичайне натхнення і бажання відбудувати і побудувати нормальну країну.
О.К.: Є певні оптимістичні речі, які ми бачимо зараз на півночі і на півдні нашої країни. Сподіваюсь, що всі ці операції і все, що відбувається, завершиться успішно, ми відвоюємо наші території не тільки, які були окуповані зараз, з лютого 2024, а, знову ж таки, відвоюємо те, що втратили починаючи з 2014. Ось це я вважаю перемогою. Як воно буде відбуватися? Я думаю, що у суспільства буде надзвичайне натхнення і бажання відбудувати і побудувати нормальну країну і, сподіваюсь, що все це займе не десятиріччя, а все ж таки, роки. Тобто, я думаю, що Україна отримає надзвичайно великий імпульс.
- Голос Америки
Держсекретар США нагадав китайському міністру про наслідки підтримки Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї наголосив на тому, що США засуджують війну Росії проти України і нагадав про наслідки, які можуть настати, якщо КНР підтримуватиме вторгнення Москви до суверенної держави, повідомили в Держдепі за результатами зустрічі.
Блінкен також наголосив на необхідності зберігати відкриті канали спілкування і відповідально ставитись до двосторонніх відносин, "особливо в часи напруги". "Він підкреслив, що Сполучені Штати прагнуть зберігати мир та стабільність в Тайванській протоці, відповідно до довготривалої політики одного Китаю", - йдеться в повідомленні Держдепу.
Зустріч відбулась на полях засідання Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.
Напередодні Блінкен та Ї виступили з промовами на засіданні Ради Безпеки ООН. Блінкен різко засудив агресію Росії а також так звані "референдуми", спрямовані на спробу анексії української території Росією.
Ван Ї висловив занепокоєння через війну в Україні і заявив, що "потрібно поважати суверенітет та територіальну цілісність всіх країн" а також принципи Статуту ООН.
Минулого тижня у Вашингтоні відбувся з'їзд Міжпарламентського альянсу стосовно Китаю. Делегати 30 країн говорили про те, що перемога України у війні може відвернути війну Китаю проти Тайваню.
«Якщо ми доведемо, що можемо виграти цю війну [війну Росії проти України] об’єднатись, якщо ми доведемо, що не схилимось перед Росією, це означає, що Китай може переглянути плани вторгнутись на Тайвань. Ми показуємо США, що мусимо допомагати Україні не просто тому, що так правильно зі здорового глузду та сумління, але це прагматичний вибір – щоб уникнути війни через сім років», - заявилв учасниця з'їзду депутат литовського Сейму Довіле Шакалене в коментарі Голосу Америки.
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Конгресмени США закликають Байдена ініціювати виключення РФ із Радбезу ООН
Сполучені Штати мають домагатись виключення Росії із Ради Безпеки ООН, вважають в американському Конгресі. Законодавці готові переконувати адміністрацію Білого Дому порушити це питання.
"Я буду закликати до цього. І моя колега, конгресвумен Марсі Каптур також закликатиме до цього. Це буде двопартійне звернення співголів групи підтримки України в Конгресі - назавжди виключити Росію із Ради Безпеки та взагалі з ООН".Браян Фіцпатрік, конгресмен-республіканець, штат Пенсильванія
Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповіли як представники Демократичної так і Республіканської партій США.
Так за словами конгресмена-республіканця від 1-го виборчого округу в штаті Пенсильванія Браяна Фіцпатріка, члени групи підтримки України в Конгресі планують відповідне двопартійне звернення.
"Я буду закликати до цього. І моя колега, конгресвумен Марсі Каптур також закликатиме до цього. Це буде двопартійне звернення співголів групи підтримки України в Конгресі - назавжди виключити Росію із Ради Безпеки та взагалі з ООН. Це сором для цієї організації. Країна, чиє військо та уряд активно здійснюють найгіршу форму геноциду, в цю саму мить поки ми розмовляємо, має членство у Раді Безпеки ООН", - заявив Фіцпатрік у коментарі для Голосу Америки.
Фіцпатрік вважає, що виключення РФ із Радбезу ООН у нинішній ситуації є правильним кроком і американські законодавці будуть наполягати на його виконанні.
"Це смішно, і відверто кажучи, це навіть не повинно бути темою обговорення. Той факт, що це сприймають як малоймовірну можливість, погано говорить про ООН. Я думаю, що їм час навести порядок у своїй організації. Їм потрібно робити те, що очевидно є правильним, і буде тиск з боку кількох законодавців на Капітолійському пагорбі, щоб це сталося", - додав конгресмен від Республіканської партії.
"Я думаю, що Путін здатний на усе що завгодно. З огляду на існування таких загроз, ми мусимо зробити те, що необхідно. Якщо не зараз, то коли? Якщо це не є достатньою загрозою, то що є?"Майк Квіґлі, конгресмен-демократ, штат Іллінойс
Конгресмен-демократ від 5-го виборчого округу штату Іллінойс Майк Квіглі, також підтримує виключення Росії із Радбезу та наголошує, що сьогодні Москва шантажує всю міжнародну спільноту, тримаючи у своїх руках найбільшу атомну електростанцію в Європі на території України.
"Авжеж! Путін грає в найнебезпечнішу гру з атомними електростанціями в Україні. Як сказав президент Зеленський, наслідки можуть бути у шість разів більшими за Чорнобиль. Якщо недостатньо того, що президент Путін так погрожує і грає в цю жахливу, небезпечну гру. Якщо цього недостатньо, то я не знаю, що іще потрібно", - ділиться із Голосом Америки представник демократів у Палаті Представників Конгресу США.
Також, за словами Квіглі, не варто недооцінювати і російські погрози щодо використання тактичної ядерної зброї. Усе це за словами конгресмена є чіткими сигналами для виключення РФ із Радбезу вже зараз.
"Чи вважаю я, що окрім погроз щодо атомних електростанцій Путін здатний застосувати принаймні тактичну ядерну зброю? Я думаю, що він здатний на все що завгодно. З огляду на існування таких загроз, ми мусимо зробити те, що необхідно. Якщо не зараз, то коли? Якщо це не є достатньою загрозою, то що є?" - наголошує Квіглі.
Напередодні, у своєму виступі в рамках 77-ї Генеральної асамблеї ООН, президент США Джо Байден також закликав реформувати Раду Безпеки. Однак, у виступі американського лідера не йшлося про виключення постійних членів Радбезу, а навпаки він говорив про розширення її складу.
Байден закликав зробити цю установу більш інклюзивною і наголосив на відданості США принципам Статуту ООН. "І тому США також підтримують збільшення кількості як постійних, так і непостійних членів Ради. Це включає постійні місця для тих країн, які ми давно підтримуємо, і постійні місця для таких країн, як Африка, Латинська Америка та Карибські країни", - вказав він.
Водночас, Байден наголосив, що "постійний член Ради Безпеки ООН вторгся до свого сусіда, намагаючись стерти з карти суверенну державу. Росія безсоромно порушила основні принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй — немає нічого важливішого, ніж чітка заборона країнам захоплювати територію свого сусіда силою".
Щодо застосування вето в Радбезі ООН, за словами Байдена постійні члени мають не зловживати цим привілеєм.
"Члени Ради Безпеки ООН, включаючи Сполучені Штати, повинні послідовно підтримувати та захищати Статут ООН і утримуватися від застосування права вето, за винятком рідкісних, надзвичайних ситуацій. Щоб гарантувати, що Рада залишається надійною та ефективною", - сказав американський лідер.
Реформу Ради Безпеки підтримав і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Звертаючись до Генеральної Асамблеї ООН у вівторок 20-го вересня, Кішіда заявив, що напад Росії, постійного члена ООН, на Україну, поставив під загрозу авторитет Ради Безпеки ООН. Кішида назвав це - "нападом на філософію та принципи Статуту ООН".
Він закликав повернутись до "ідеалів та принципів ООН і зібратись сили та мудрість а для цього - реформувати Раду Безпеки".
Наразі РБ ООН складається з п'яти постійних членів із правом вето – Китаю, Франції, Росії, США та Великобританії, а також 10 непостійних членів, які обираються ГА ООН на обмежений термін у 2-ва роки.
У четвер 20-го вересня Рада Безпеки ООН провела засідання на рівні міністрів закордонних справ присвячене підтримці миру та безпеки в Україні.
За результатами засідання не було затверджено жодної резолюції так як Росія, яка має право вето в РБ ООН, може заблокувати рішення, які засуджували би війну.
Дивіться також: Міністр Закордонних Справ України, Дмитро Кулеба: «Сьогодні кожен українець – це зброя, готова захищати Україну та принципи, закріплені в Статуті ООН».
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