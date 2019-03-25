Помпео: США не будуть «пасивно спостерігати» у той час, як Росія посилює напругу у Венесуелі

Державний секретар США Майк Помпео застеріг свого російського колегу в понеділок, що Сполучені Штати не будуть «пасивно спостерігати» у той час, як Росія загострює політичну напругу у Венесуелі.

«Постійне залучення російських військовослужбовців для підтримки незаконного режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі ризикує продовжити страждання венесуельського народу, більшість якого підтримує тимчасового президента Хуана Гуайдо», – йдеться у стенограмі телефонної розмови між Помпео і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, зробленій Державним департаментом.

Венесуельські та російські ЗМІ повідомили, що два літаки ВПС Росії з майже 100 військових приземлилися в столиці Каракас у понеділок.

Росія, яка тривалий час є союзником Венесуели, підтримала нинішнього лідера Ніколаса Мадуро, тоді як Сполучені Штати, поряд із десятками інших країн, виявили підтримку Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом після спірних виборів минулого року.

«Державний секретар закликав Росію припинити свою неконструктивну поведінку і приєднатися до інших держав – серед яких і більшість більшість країн Західної півкулі – які прагнуть кращого майбутнього для венесуельського народу», – йдеться в стенограмі.

Минулого тижня віце-президент США Майк Пенс, у колонці, оприлюдненій виданням Miami Herald, засудив арешт начальника штабу Гуайдо і розкритикував Росію, а також Кубу та Китай за підтримку Мадуро й отримання вигоди від такої політики цих країн.

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