У Держдепі заявили, що Росію не можна вважати надійним енергопостачальником

Росія не спровокувала енергетичну кризу в Європі, але й не сприяла її пом'якшенню, а натомість намагалася отримати вигоду із ситуації, заявив старший радник Держдепартаменту США з питань глобальної енергетичної безпеки Амос Хохстейн.

"Вона точно не зробила нічого, що могло б пом'якшити [енергетичну кризу], і, більше того, скористалася нею у своїх інтересах", - сказав Хохстейн телеканалу CNBC.

За його словами, Москва близька до використання енергоносіїв як зброї.

«Вона підійшла дуже близько до використання енергоносіїв як зброї, виходячи з припущення, що, якщо у Німеччині буде прийнято політичне рішення… сертифікувати трубопровід "Північний потік – 2", і газ раптово з'явиться, його у великій кількості поставлятимуть із Росії до Європи», - сказав Хохстейн.

Він додав, що Росія як постачальник енергоносіїв має збільшити поставки, щоб допомогти імпортерам підтримувати нормальну економічну активність та не допустити уповільнення зростання ВВП через негативний вплив високих цін на нафту чи газ.

Хохстейн наголосив, що Росія не може претендувати на статус «надійного постачальника», якщо обмежуватиметься лише договірними рівнями.

На початку місяця компанія "Газпром" оприлюднила дані щодо видобутку та постачань газу протягом 10 місяців. Компанія, серед іншого, зазначає, що за звітний період вона наросила поставки до Туреччини на 110,4%, до Німеччини на 23,4%, Італії на 15,4%, Румунії на 272,2%, Сербії на 101,7%, Болгарії на 51,9%, Польщі на 9,5%, Греції на 16,3%, Фінляндії на 13,6%

Російска компанія наводить дані Gas Infrastructure Europe, що станом на 30 жовтня різниця у заповненості європейських газових сховищ у порівнянні із попереднім роком - мінус 18,2 млрд куб. м.

У жовтні голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що президент Росії шантажує Європу, використовуючи газ, та схиляє її до якнайшвидшої сертифікації газогону "Північний потік-2".

"Путін не приховує, що хоче повернутися до системи довгострокових контрактів, коли на довгу перспективу фактично прив’язує до себе європейські країни і з кожною з них влаштовує свою геополітичну оборудку", - наводить слова Вітренка сайт "Нафтогазу України".

Росія заперечує використання енергопоставок для політичного тиску.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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