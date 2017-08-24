Державний департамент США привітав Україну з Днем Незалежності

Прес-бюро державного секретаря Рекса Тіллерсона оприлюднило заяву такого змісту:

«Від імені уряду Сполучених Штатів Америки висловлюю найкращі побажання всім українцям з нагоди Дня Незалежності.

Як я сказав у Києві минулого місяця, ми високо оцінюємо дружбу, яку закріплено протягом понад 25 років дипломатичних відносин. Ми високо оцінюємо вашу наполегливість перед лицем великих викликів, включно з підтримуваним Росією конфліктом на Донбасі та російською окупацією і спробою анексувати Крим. Незважаючи на важкі часи, які ви переживаєте, народ України проявив непохитну рішучість створити економічні можливості, боротися з корупцією і зміцнити демократичні інститути.

Сполучені Штати пишаються тим, що є партнером України на її шляху й ми залишаємось стійкими у нашій підтримці вашого суверенітету, територіяльної цілісності і демократії. Хай черговий рік принесе мир, добробут і поступ для народу України».