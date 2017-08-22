«Мінський формат» Волкера і Суркова - чого сподіватися?

Спеціальний представник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер обговорив з помічником президента Росії Володимира Путіна Владиславом Сурковим шляхи врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Зустріч, яка відбулася в Мінську 21 серпня, тривала три години.



Після Мінська Курт Волкер відбув до Вільнюса для переговорів з урядом Литви щодо врегулювання українського питання, зокрема припинення бойових дій на Донбасі. Очікується, що 22 серпня в литовській столиці Курт Волкер розповість і про свої переговори з Владиславом Сурковим.



Російські медіа 21 серпня подали реакцію Владислава Суркова після переговорів в Мінську з Куртом Волкером.

Дискусія велася в тоні взаємної поваги та зацікавленості, чесно, серйозно, без ілюзій і упередженості

«Ми погодилися, що поточна ситуація на південному сході України не може влаштовувати ні конфліктуючі сторони, ні зовнішні сили, що сприяють врегулюванню. Дискусія велася в тоні взаємної поваги та зацікавленості, чесно, серйозно, без ілюзій і упередженості», - заявив Владислав Сурков.

Він зазначив, що обидві сторони «запропонували свіжі ідеї і новаторські підходи» щодо реалізації Мінських угод.



Після візиту до Вільнюса Курт Волкер прибуде в Україну.



Під час робочої поїздки до Кіровоградської області 21 серпня президент Петро Порошенко повідомив журналістам про те, що співпраця України з партнерами з країн НАТО є надзвичайно ефективною.



«Для спільного святкування 26-ї річниці Незалежності України до нас в Київ прибудуть міністри оборони наших країн-партнерів і, в тому числі міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Маттіс. Великий друг України», - підкреслив президент Петро Порошенко.

...з наполегливою роботою щодо реформуванню країни, ми закладаємо фундамент успішної України з успішними українцями

Він зазначив, що переговори, які відбудуться під час візиту глави Пентагону «матимуть надзвичайно важливе значення для зміцнення обороноздатності нашої держави». «В біді пізнаються справжні друзі», - сказав Петро Порошенко.



Він також зазначив, що «поєднуючи військові і дипломатичні зусилля для захисту країни від найсильнішої армії на континенті, якою є російські збройні сили, з наполегливою роботою щодо реформуванню країни, ми закладаємо фундамент успішної України з успішними українцями».



Точки дотику для «Мінська-2»



Керуючий партнер української політконсалтінгової групи Василь Мокан говорить про те, що в даний момент Сполучені Штати демонструють активну участь в процесі врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Ми бачимо, що Крим поки що залишається в статус-кво і винесений за рамки Мінського процесу, акцент зроблено на забезпеченні прогресу і виходу з глухого кута для активізації Мінських угод. Це стало можливим для Білого дому після демонстрації консолідованої позиції республіканців і демократів в Конгресі, які, фактично, змусили команду Дональда Трампа, а в цілому, і США продемонструвати роль посередника», - каже Василь Мокан кореспонденту Російської служби «Голосу Америки».

Російський МЗС чекав цієї зустрічі, вони хочуть знати, які думки з приводу процесу врегулювання конфлікту сформували в США

Василь Мокан вважає, що призначення Курта Волкера спецпредставником зовнішньополітичного американського відомства щодо України, його переговори з усіма учасниками Нормандського формату - це процес, який покликаний визначити точки дотику і розуміння для старту і запуску Мінського процесу.



«Сьогоднішня зустріч - це результат того, що Волкер протягом місяця провів у поїздках, зустрічався з нашими чиновниками і вивчав питання, зустрічався з французькою та німецької сторонами і повіз цю консолідовану позицію російській стороні. Ми бачили коментарі, російський МЗС чекав цієї зустрічі, вони хочуть знати, які думки з приводу процесу врегулювання конфлікту сформували в США», - зазначає Василь Мокан.



Експерт вважає, що активна позиція США з питання врегулювання української кризи може привести до надання Україні летальної зброї оборонного характеру.



З першочергових завдань для просування Мінського процесу він виробить питання забезпечення тиші та компоненти безпеки, розмінування території і обмін заручниками.

«Це ті питання, які дозволяють говорити про подальші політичні кроки. І місія Волкера сьогодні, думаю, винести ці компоненти безпеки на передову переговорного процесу. Мінські угоди лежать в основі врегулювання конфлікту - це розуміють всі сторони, як безальтернативне вирішення. Як тільки компоненти безпеки зрушаться з мертвої точки, до України з'являться вимоги виконати політичні зобов'язання, як мінімум проведення виборів на окупованих територіях», - підкреслює Василь Мокан.



Він каже, що реалізувати інші політичні вимоги - прийняти закон про особливий статус, внести зміни до Конституції у Верховній Раді - буде практично неможливо, при існуючому неприйнятті суспільства виконання подібних кроків.



Консолідована позиція Заходу і «українське питання»

Переговори в Мінську демонструють бажання Москви ще з часів президентства Барака Обами вести прямі переговори зі Сполученими Штатами щодо України

Політолог, експерт Агентства політичного консалтингу «Фабрика медіа» Олексій Курпас вважає, що офіційна Москва на протязі декількох років домагається прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо українського питання.



«Переговори в Мінську демонструють бажання Москви ще з часів президентства Барака Обами вести прямі переговори зі Сполученими Штатами щодо України. Статус Німеччини і Франції в «Нормандські форматі» в Вашингтоні розуміють більше з позиції співробітництва, економічних відносин. З іншого боку, в Росії абсолютно чітко хочуть повернути двополярну політичну систему - протистояння Кремля і Білого дому, і між собою домовлятися, незважаючи на зростаючий статус Китаю», - говорить Олексій Курпас кореспонденту Російської служби «Голосу Америки».



Він вважає, що Сполучені Штати повинні дати чіткий сигнал Росії про необхідність переглянути свою позицію щодо українського питання.

Консолідована позиція США і Євросоюзу базується на тому, що Крим - це Україна

«Америка дала чіткий сигнал Росії про те, що якщо та не піде на поступки в питанні України, то Україна буде озброєна, і західний світ буде зацікавлений в значущих військових успіхах Києва спочатку у звільненні східних територій, а потім і з питання Криму - він теж буде вирішуватися. Консолідована позиція США і Євросоюзу базується на тому, що Крим - це Україна», - стверджує Олексій Курпас.



Реалістичність цього сценарію, підтримка, здавалося б, непростих для Києва завдань, за словами Олексія Курпас, підтверджується недавнім бажанням Євросоюзу надати Україні «безвіз» - країні, що знаходиться в збройному конфлікті, з окупованими територіями.

«Росія думала, що воюючій Україні безвіз ніколи не буде надано. Але сьогодні ми повинні говорити не тільки про можливості отримання зброї, а й про бажання приєднатися до НАТО - і це можливо відбудеться швидше, ніж думають у Москві», - зазначає Олексій Курпас.



Разом з тим, чинним планом щодо врегулюванню ситуації на Донбасі, він називає Мінські угоди, які належить виконати після деокупацію Донбасу і досягнення стійкого перемир'я і забезпечення безпеки на сході України.

Ніякого витоку інформації із зустрічі Волкера-Суркова.Значить, все нормально і все погоджено. Тепер Волкер донесе інформацію Порошенку

«В окремих районах Донецької і Луганської областей потрібна влада, обрана за українськими законами, вона повинна діяти за законами України», - зазначає Олексій Курпас.



Про «перезапуск» Мінських угод



На своїй сторінці у Facebook політолог Дмитро Корнійчук пише про те, що немає «ніякого витоку інформації із зустрічі Волкера-Суркова».



«Значить, все нормально і все погоджено. Тепер Волкер донесе інформацію Порошенку. І чекаємо швидкої зустрічі лідерів «нормандської четвірки». І оголошення рішень щодо «перезапуску» Мінських угод», - підкреслює Дмитро Корнійчук.



Він зазначає, що «часу немає - і Трампу, і Путіну, і Меркель треба показати результат».

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