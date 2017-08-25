Столтенберґ високо оцінив вклад Польщі в оборонність НАТО; відвідав бойову групу альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ високо оцінив зусилля Польщі, яка вносить великий вклад до альянсу. Він зробив це у п’ятницю під час відвідин Варшави. Глава НАТО вказав на вклад Польщі до операцій сил альянсу в Афганістані і Косові та навчання військових в Іраку. Він також подякував керівництву Польщі за внесок в оборонні витрати, який встановлений для країн-членів на рівні 2% ВВП.

У Варшаві Столтенберґ вказав на важливість рішення, прийнятого союзниками на саміті НАТО 2016 року в Варшаві, що довело до найбільшого зміцнення колективної оборони альянсу з часу закінчення «холодної війни».

«Ми потроїли величину сил НАТО швидкого реагування, встановили нову штаб-квартиру на сході альянсу і збільшили нашу присутність тут, на передовій лінії у Польщі», сказав Столтенберґ.

Говорячи про російські військові навчання «Захід», заплановані на вересень у Білорусі і в західній Росії, Столтенберґ заявив, що НАТО уважно спостерігатиме за їх перебігом. У рамках навчань тисячі військовослужбовців і одиниць техніки будуть розміщені на кордонах з Естонією, Латвією, Литвою і Польщею, які належать до НАТО.

Він закликав Росію шанувати свої зобов’язання щодо військової прозорості та ОБСЄ.

«Всі країни мають право проводити навчання своїх збройних сил, але країни повинні також дотримуватися своїх зобов’язань щодо прозорості», сказав він.

Перебуваючи у Варшаві, Столтенберґ провів розмови з президентом Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Беатою Шидло, міністром закордонних справ Вітольдом Ващиковським і міністром оборони Антоні Мацеревичем. Він також брав участь у тристоронній зустрічі з польським міністром закордонних справ Ващиковським, міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу і міністром закордонних справ Румунії Теодором Мелешкану, які зосереджувались на поточних проблемах безпеки і підготовці до запланованого на наступний рік саміту НАТО в Брюсселі.

Генеральний секретар закінчив свій візит до Польші відвідинами багатонаціональної бойової групи із 1 200 військовослужбовців, яка розгорнута в місті Ожиш, що в північно-східному районі країни.

Ця бойова група – одна з чотирьох, розгорнутих у країнах Балтії і в Польщі у відповідь на незаконну анексію Росією українського півострова Крим.

Столтенберґ звернув увагу на те, що сили НАТО у східній частині альянсу є головним результатом варшавського саміту, додаючи, що це вказує на те, Європа і Північна Америка об’єднані.

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