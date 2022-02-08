Посол США в ОБСЄ висловив занепокоєння з приводу заяв уряду Білорусі

Представник США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі посол Майкл Карпентер висловив занепокоєння з приводу нещодавніх заяв Олександра Лукашенка та військового командування у Мінську щодо можливості спільних з Росією дій проти України.

«Білорусь є членом ОБСЄ, і в минулому вони неодноразово заявляли, що ніколи не допустять, щоб їхня країна служила стартовим майданчиком для вторгнення до сусідньої країни. Тепер їхня риторика дещо змінилася, що викликає крайнє занепокоєння» – заявив Майкл Карпентер в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки».

«Ми вважаємо, що в Білорусі може бути до 30 000 російських військовослужбовців разом з балістичними ракетами малої дальності та іншими видами техніки, і фактично вона може стати стартовим майданчиком для потенційного вторгнення» - сказав посол США в ОБСЄ.

За його словами, Сполучені Штати «дуже уважно стежать за розвитком військової ситуації в Білорусі: «Ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Дуже насторожують заяви Міністерства оборони Білорусі щодо мети цих навчань, які відверто не відповідають реальній обстановці на південному кордоні Білорусі, та реальність у тому, що з боку України немає жодної загрози. Тому я думаю, що все це заслуговує на дуже уважне спостереження», – підсумував Майкл Карпентер.

Минулими вихідними Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю російському державному телебаченню, що «у разі війни України проти Донбасу» білоруська армія діятиме «точно, як і російська», при цьому згадавши південний кордон Білорусі.

Раніше міністерство оборони Білорусі офіційно згадувало «напруженість біля західного та південного кордонів» країни в контексті спільних з Росією навчань «Союзна рішучість – 2022», що розпочинаються в Білорусі 10 лютого.

Росія відкидає наявність у неї планів атакувати Україну.

Як повідомляє білоруська державна інформаційна агенція БелТА, на початку місяця міністр оборони Росії Шойгу відзначив, що операція з перекидання великого угрупування російських військ та техніки на відстань у майже 10 000 км в рамках навчань "Союзна рішучість-2022" пройшла "блискуче".

За словами міністра оборони Росії, протягом 2022 року військовослужбовці Білорусі та Росії проведуть понад 20 спільних заходів.

Як повідомляється, Україна 10-20 лютого проведе власні військові навчання паралельно зі спільними навчаннями Росії та Білорусі.

Міністр оборони України напередодні заявив, що Україна відпрацьовуватиме можливості застосування турецьких безпілотників "Байрактар" протитанкових комплексів отриманих від США та Великої Британії.

Олексій Резніков також заявив, кількість засобів ураження наявних в України "вже більше, ніж потенційних мішеней".

Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, Росією поки не сформовано "ударного угрупування".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", БелТА, "Української Правди".