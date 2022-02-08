Ризик нового вторгнення Росії до України підвищується - Столтенберг

Ризик нового вторгнення Росії до України підвищується - про це генеральний секретар НАТО повідомив в ефірі CNN. "Ми також бачимо погрозливу риторику, дуже потужну риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо ми не погодимось на їхні вимоги, буде те, що вони називають "військово-технічними наслідками". І також, звісно, ми маємо історію використання Росією сили проти України", - наголосив він.

Генсек Альянсу також підкреслив, що Україна, "жертва агресії" і "має право на самозахист". "Україна - це партнер (НАТО - прим.ГА), якому ми надаємо допомогу, але лише для союзників по НАТО ми маємо абсолютно непорушні, непохитні гарантії безпеки" відповідно до статті 5 угоди щодо колективної безпеки про те, що "напад на одну з країн-членів потягне за собою відповідь від усього Альянсу", - додав Столтенберг.

У відповідь на уточнююче запитання ведучої CNN про те, чи НАТО погоджується з оцінками президента Франції Еммануеля Макрона, що "між Росією та Францією є теми, в яких ми сходимося" і що йому вдалось переконати Володимира Путіна не йти на ескалацію, Столтенберг сказав, що "ще зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти" за стіл переговорів.

Напередодні у Пентагоні наголосили, що Кремль продовжує стягувати війська неподалік України, зокрема, відзначили російські "піхоту чи гусеничну техніку, а також артилерію та засоби дальнього вогню, протиповітряної та протиракетної оборони, а також сили спеціальних операцій" на території Білорусі.

У відповідь на накопичення російських військ неподалік українських кордонів Пентагон ухвалив рішення про передислокацію і посилення американської присутності у Європі: до Польщі й Німеччини відправлено додатково 2000 військовиків, тисячу військовиків переміщають із Німеччини до Румунії.

Водночас, як повідомляв "Голос Америки", Росія наполягає, що не має планів вторгнення в Україну та заявляє про підготовку провокації на сході України з боку Заходу.

"Однак час спливає, Росія на Україну не нападає. Розрахунок британців, які замовили цю "музику" і США, які приєдналися до них, зрозумілий: самі вигадали "російську загрозу", самі зібралися на "героїчну" боротьбу з нею, щоб потім здійснити провокацію і голосно оголосити про своєї "перемоги", - заявила нещодавно речниця МЗС Росії Захарова.