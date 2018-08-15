Прокурори й адвокати на процесі Манафорта у середу виголосять заключні промови

У середу 15 серпня на суді над Полом Манафортом у США очікують завершальних виступів від сторін обвинувачення та захисту, після яких суддя має доручити дванадцяти членам журі присяжних вирішити, чи винен підсудний по кожному з 18 пунктів обвинувачення.

Суддя раніше просив правників бути стислими і промовляти не більше двох годин.

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Упродовж майже двох тижнів представники прокуратури, використавши понад двадцять свідків, зокрема колишнього бізнес партнера Манафорта - Ріка Ґейтса, доводили, що він ухилявся від сплати податків, приховував іноземні банківські рахунки та подавав неправдиву інформацію, щоб брати кредит у банку.

Процес, що відбувається у місті Александрія у штаті Вірджинія, привернув особливу увагу в Америці, бо це перший суд за результатами розслідування спеціальної прокуратури, очолюваної Робертом Мюллером, яка розслідує звинувачення про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.

Обвинувачення, які пролунали на суді, не стосуються американських виборів, але Манафорта у вересні очікує ще один процес у Вашингтоні за звинуваченнями про відмивання грошей і, що він не зареєструвався як лобіст іноземних інтересів у США.

За процесом пильно стежать і в Україні, оскільки Манафорт, колишній керівник виборчого штабу президента Дональда Трампа, раніше багато років працював в Україні консультантом Партії регіонів та Віктора Януковича.

Значна частина обвинувачень прокуратури стосується приховування отриманих Манафортом від американської податкової служби мільйонів доларів, отриманих в Україні.

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Напередодні Пол Манафорт відмовився взяти у суді слово на свій захист.

Адвокати підсудного також вирішили відмовитися від права викликати своїх свідків, заявивши, що це їм не потрібно, оскільки прокуратура за їхніми словами не змогла надати переконливих доказів провини підсудного.

Захист Манафорта зосередився на викриванні ключового свідка прокуратури, Ріка Ґейтса, який багато років був бізнес партнером Манафорта і раніше визнав себе винним та погодився співпрацювати з обвинуваченням.

Відповідаючи на запитання у суді Ґейтс розповідав про фінансові оборудки Манафорта, і під тиском адвокатів також визнав, що привласнював гроші свого партнера, а також зізнався у своїх позашлюбних аферах.

Президент Дональд Трамп дистанціювася від Манафорта і неодноразово називав слідство спеціального прокурора Роберта Мюллера “полюванням на відьом”.

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