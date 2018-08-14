Справа Манафорта тепер в руках присяжних. Захист свідків не викликав

Раніше суддя штату Вірджинія відхилив клопотання захисту про виправдання Манафорта, яке було заявлене у понеділок, після того як сторона обвинувачення закінчила виклад своєї версії подій

Захист колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа, екс-радника "Партії Регіонів" Пола Манафорта не буде додатково виступати на захист свого свідка. Це означає, що командою захисту Манафорта ухвалено рішення не наводити аргументів на користь свого клієнта, чи викликати свідків, окрім вже наведених у ході процесу свідчень та доказів.

Сам Манафорт також прямо відмовився свідчити на свій захист. Про це повідомляють численні американські ЗМІ.

Раніше суддя у штаті Вірджинія відхилив клопотання захисту про виправдання Манафорта, яке було заявлене у понеділок, після того як сторона обвинувачення закінчила виклад своєї версії подій.

Долю Манафорта, якого судять за звинуваченнями у відмиванні грошей та ухилянні від податків, тепер вирішать присяжні. Позитивною для Манафорта може виявитись і ситуація, якщо присяжні не досягнуть єдиного рішення. Визнання винним можливе лише за одностайним рішенням присяжних.

Інший суд США також розглядає справу щодо лобізму Манафорта у США в інтересах уряду України без відповідної реєстрації.

Журналіст "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе навела подробиці останніх подій на суді у прямому включенні.

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