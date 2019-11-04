Світло на роль Луценка та Авакова у відкликанні Йованович проливають її свідчення, оприлюднені Конгресом США. Текст

Комітети Палати представників Конгресу США, що проводять розслідування в рамках процедури імпічменту, оприлюднили текст свідчень колишньої посла США до України Марі Йованович, що відбулись 11 жовтня.

Ми наводимо найцікавіші витримки з опублікованих свідчень, де йдеться про те, як колишня посол дізналась про кампанію, спрямовану на заплямування її іміджу, її бачення ролі колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка в цій кампанії а також про її спілкування з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.

У листопаді-грудні 2018 року посол Йованович дізналась, що юрист президента США Дональда Трампа Руді Джуліані зустрічався з колишнім генпрокурором України Юрієм Луенком, який хотів "зашкодити їй" у США.

Питання: На основі Ваших розмов, чи розмов Ваших співробітників, що Вам стало відомо про зацікавленість Джуліані в Україні?

Йованович: Те, що відбулась низка зустрічей Луценка з мером Джуліані, і вони хотіли, скоріше пан Луценко хотів зашкодити мені у США. Я не уявляла що це могло бути. Але тепер це зрозуміло.

Питання: Що зрозуміло?

Йованович: Що я більше не в Україні.

Луценко почав поширювати "неправду" про Йованович після того, як вона продовжувала наполягати на реформах його служби, які він не виконував.

Йованович: Гадаю, панові Луценку не подобалось, що Посольство продовжувало закликати до очищення Генпрокуратури. Коли він прийшов на посаду, у нього було три цілі: реформа Генпрокуратури, покарання відповідальних за вбивства невинних людей на Майдані під час Революції Гідності і розслідування відмивання коштів, щоб повернути більше 40 мільярдів доларів, які колишній президент та його підручні вивели.

Жодне з цього не було виконано. Ми вважали це гарними цілями і прагнули заохотити його працювати в цьому напрямку, а він, насправді, на це не зважав. Він хотів, щоб Посольство США організувало зустріч з Генеральним прокурором, з директором ФБР та іншими. Він заявляв, що має для них важливу інформацію. Як багато хто знає, існує усталений процес для подібних речей. Ми не організовуємо зустрічі перших осіб, на яких керівник іноземної установи може надати інформацію члену кабінету США, яка може бути правдивою, а може і ні.

Тому ми продовжували закликати його зустрітись з аташе з юридичних питань – ФБР при Посольстві. Саме тому ФБР присутнє за кордоном, щоб співпрацювати з партнерами в інших країнах і отримувати інформацію, якою б вона не була, розробляти справи, та інше. Він не хотів ділитись цією інформацією. Тепер я розумію, що це була неправдива інформація щодо мене.

Питання: Яка неправдива інформація щодо Вас?

Йованович: Наприклад, як я зазначила у вступному слові, що я дала йому перелік осіб, яких не можна переслідувати, перелік недоторканних.

Питання: А Ви це робили?

Йованович: Ні

В лютому 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, після спілкування з Руді Джуліані про Джо Байдена, висловлював Йованович занепокоєння, що "вмішуватись до політики США" може бути "небезпечно для України".

Питання: Що саме його непокоїло?

Йованович: Він вважав це дуже небезпечним. Україна з часу незалежності протягом всіх цих років мала підтримку обох партій США: Республіканської та Демократичної, і втручатись у внутрішню політику США було небезпечним для України.

Питання: Чому він вважав, що спілкування з Джуліані буде втручанням до внутрішньої політики США?

Йованович: Він мені так сказав, і Ви раніше зауважували, це було питання Чорної книги і, як результат, відставка Манафорта з виборчого штабу Трампа. І питання того, як це постало - це була російська змова, або українська змова і дивлячись у виборчий період 2020 року і чи це зашкодить колишньому віце-президенту США Джо Байдену. Гадаю, він відчував, що це небезпечно для іншої країни, у це занурюватись.

Аваков попередив Йованович, що їй потрібно "стерегтися підступних нападів"

Питання: Чи мали ви розмови після листопада, грудня 2018 року з українськими посадовцями про Джуліані до того, як Ви полишили посаду у травні?

Парнас і Фруман, які працювали на мера Джуліані, організували зустрічі для Джуліані та Луценка. Їх цікавило призначення нового посла, гадаю, тому що вони хотіли проводити оборудки в Україні, або додаткові ділові оборудки.

Йованович: Гадаю в лютому один з українських високопосадовців висловив своє занепокоєння і сказав мені, що я маю справді стерегтись підступних нападів.

Питання: Опишіть цю розмову

Йованович: Він сказав, в основному, що дві особи з Флориди: пан Парнас і пан Фруман, які працювали на мера Джуліані, організували зустрічі для Джуліані та Луценка. Їх цікавило призначення нового посла, гадаю, тому що вони хотіли проводити оборудки в Україні, або додаткові ділові оборудки. А важливе завдання посла США просувати американський бізнес. Звичайно, коли законний бізнес приходить до нас, ми займаємось його просуванням.

Питання: То ви зрозуміли, чи дізнались про те, що їх бізнес інтереси не були законними?

Йованович: Чесно, я не знала. Я про це на той час не знала достатньо. Я вважала, що це дуже дивно.

Посол Йованович говорила з високопосадовцями Держдепу про дії Джуліані, але вони їх не зупинили.

Питання: Перебуваючи на посаді посла до України, чи говорили Ви про своє занепокоєння в Держдепі через дії Джуліані в Україні?

Йованович: Була низка обговорень, бо ставало відомо дедалі більше. Не знаю, чи це підпадає під визначення висловлювання занепокоєння. Це висловлювання занепокоєння, але я не відсилала офіційний звіт. Це було дуже чутливе і політизоване питання.

Питання: Кому Ви висловлювали занепокоєння?

Йованович: Європейському Бюро

Питання: Кому саме?

Йованович: Джорджу Кенту, Філу Рікеру, коли він прийшов на посаду

Питання: Як вони відреагували на те, що дії Джуліані могли суперечити політиці США стосовно України?

Йованович: Їх також це непокоїло

Питання: Як вони це висловлювали?

Йованович: Не знаю, як відповісти на це питання. Було обговорення про те, що чути, як це розуміти. Такого роду розмови.

Питання: Чи хтось у Держдепі зупинив ці зусилля?

Йованович: Не думаю, Гадаю, вони не думали, що в змозі це зробити

Коли Йованович сказала Сондленду про занепокоєння стосовно можливої втрати довіри з боку Трампа, Сондленд, серед іншого, порадив їй висловити підтримку президентові у Twitter, свідчить Йованович

В Держдепі також побоювались, що можуть втратити довіру президента, якщо видадуть заяву на підтримку посла Йованович, заявила дипломат під час свідчень. Йованович також розповіла про свою розмову з послом США до Європи Ґордоном Сондлендом. Коли вона сказала Сондленду про занепокоєння стосовно можливої втрати довіри з боку Трампа, Сондленд, серед іншого, порадив їй висловити підтримку президентові у Twitter. Йованович не вважала таку пораду доречною.

Також Йованович сказала, що вона була шокована змістом розмови Президента США Дональда Трампа із Володимиром Зеленським і що прохання розслідувати опонента було не в найкращих інтересах України та США.

Як стало відомо зі вступного слова Йованович на свічденнях, копію якого було опбуліковано раніше, відкликання посла Йованович з Києва відбулось раптово. Менш ніж через два місяці після того, як Державний департамент продовжив термін її перебування в Києві до 2020-го року, їй неочікувано сказали, що вона має повернутися в США "наступним рейсом".

Заступник Державного секретаря Джон Салліван пояснив їй, що вона нічого поганого не зробила, просто президент Трамп "втратив довіру до мене і більше не хотів, щоб я служила послом". Він сказав, що починаючи з літа 2018-го року Державний департамент перебував під тиском Білого дому, щоб її усунути.

Вона сказала, що їй було важко повірити у те, що її усунули з посади посла США на основі "безпідставних та хибних звинувачень людей із очевидно сумнівними мотивами".

Вона назвала фікцією звинувачення на її адресу в тому, що вона була нелояльною до президента Трампа, які поширювали союзники Руді Джуліані. Каже, що не знає, чому Джуліані її атакував і припускає, що це тому, що його партнери вірили, що її зусилля із викоренення корупції в Україні перешкоджали їхнім фінансовим інтересам.

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