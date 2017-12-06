Свідчення Касперського залишають наостанок, - конгресмен коментує розслідування кібербезпеки США

Конгресмен Ламар Сміт активно просуває розслідування діяльності Лабораторії Касперського, повідомляє The Hill.

"Ми хочемо, щоб наші урядові комп’ютерні системи були справді безпечними і щоб Лабораторія Касперського і всі пов’язані з ними не намагались здобути секретну інформацію", - наголосив конгресмен.

Комітет планує відслідковувати виконання рішення Міністерства внутрішньої безпеки США про усунення програмного забезпечення фірми Касперського з їх систем протягом трьох місяців.

За рішенням міністерства, установам федерального уряду заборонялось використовувати товари фірми через ризик того, що уряд Росії може "скористатись з доступу, який мають товари Касперського", для того, щоб зашкодити федеральним комп’ютерним системам з відома, або без відома компанії, пише видання.

Пентагон десять років тому визначив Касперского як можливу загрозу. Про це стало відомо Комітетові Палати представників тільки нещодавно, поставивши питання про те, чому лише цього року компанію було усунуто з переліку схвалених постачальників.

"Нам цікаво чому федеральний уряд з самого початку схвалив Лабораторію Касперського, в якості законослухняного постачальника антивірусного програмного забезпечення", - зазначає Сміт.

"Лабораторія Касперського не має невідповідних зв’язків з будь-яким урядом, включаючи Росію і єдиний можливий висновок, це те, що компанія опинилась в центрі геополітичної боротьби", - заявив Касперський виданню The Hill.

Сміт не зазначив, чи планує Комітет викликати Євгена Касперського – керівника компанії. "Ніколи не треба проводити інтерв’ю свідка –супротивника доки у Вас не має всіх фактів та деталей. Це - остання особа з якою треба поговорити"

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