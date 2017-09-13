Антивірус "Касперського" знімають з продажу у США

Від продукції "Лабораторії Касперського", російського виробника антивірусів, активно відмовляються американські торгові мережі. Повідомляється, що ще у минулу п'ятницю ФБР закликало американські торгові мережі припинити продавати продукти російської ІТ компанії.

Першою на заклик правоохоронців США відгукнулась мережа з продажу електроніки BestBuy, інші - Amazon.com та Newegg не стали підтверджувати, що готові і надалі працювати з продуктами "Лабораторії Касперського", а мережа Target повідомила, що переглядає своє ставлення до продукції цієї компанії. Про це повідомляє видання Buzzfeed.

У середу міністерство внутрішньої безпеки США повідомило про заборону на використання продуктів "Лабораторії Касперського" в уряді. Через 3 місяці викоритсання антивірусів "Касперського" урядовими установами має бути повністю припинене. "Лабораторію Касперського" підозррють у співпраці з російськими спецслужбами.

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