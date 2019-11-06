Трамп подякував Волкеру за його свідчення в Конгресі

Трамп високо оцінив свідчення колишнього спецпредставника Держдепу з питань України Курта Волкера, стенограму яких оприлюднили комітети Конгресу США у вівторок.

У своїх свідченнях Волкер, згідно до стенограми, заперечував відомості про те, що президент Трамп намагався затримати виділення допомоги Україні до того часу, коли Київ оголосить про розслідування стосовно можливого втручання до виборів 2016 року. Він також не підтверджував, що Трамп намагався знайти компромат на колишнього віце-президента США Джо Байена.

"Дякую Курту Волкеру, посланнику США з питань України, який, у своїх свідченнях в Конгресі, які було щойно оприлюднено, сказав: "Ви запитували про те, які обговорення я мав про quid pro quo (обіцянки послуги за послугу) та інше. Жодних, бо я не знав, що було quid pro quo". Полювання на відьом!" – написав Трамп у Twitter.

В тексті обміну повідомленнями, оприлюдненому після свідчень очільника дипмісії США в Україні Вільяма Тейлора, видно, що Тейлор висловлював занепокоєння тим, що військова допомога Україні і зустріч у Білому домі з Зеленським могли залежати від розслідування Україною дій родини Байденів. Волкер пояснив конгресменам, що, на його думку, занепокоєння Тейлора виникло через статтю в Politico, а не через обговорення всередині відомства.

Все ж зі стенограми видно, що Волкера турбувала роль Руді Джуліані у відносинах з Україною.

Водночас, посол США до ЄС Ґордон Сондленд, у відповідності до сетнограми свічдень, оприлюдненої у вівторок, змінив свої свідчення і вказав, що обговорював зв'язок надання оборонної допомоги Україні з заявою української сторони стосовно антикорупційних розслідувань.

"Ті дві вступні заяви освіжили мою пам’ять щодо певних розмов на початку вересня 2019", - йдеться в стенограмі.

“Тепер я пригадую особисту розмову з паном Єрмаком (радником президента Володимира Зеленського), у якій я сказав, що надання Україні допомоги США навряд чи відновиться, допоки Україна не зробить відкритої антикорупційної заяви, яку ми обговорювали багато тижнів”, - написав Ґордон Сондленд.

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