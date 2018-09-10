Шведи обмежили вплив традиційних партій, але прориву антиіммігрантських сил не сталося

Результати виборів у Швеції привабили значну увагу як приклад тенденцій до послаблення провідних політичних партій на тлі дискусій про наслідки імміграції у Європі.

Підсумок такий, що Швеція - це ще одна європейська країна, де політичний ландшафт роздроблений. Крайні домагаються успіхів...

Важливою ознакою голосування минулої неділі називають те, що антиіммігрантська партія “Шведські демократи” (ШД) здобула понад 17% голосів, хоча цей показник значно менший, ніж передбачали деякі опитування.

Шведський дипломат і колишній прем’єр-міністр Карл Більдт написав у Twitter, що наслідки цих виборів показують Швецію як типову країну ЄС, де “роздроблений політичний ландшафт. Крайні домагаються успіхів, включно з популістською правою партією. Процес формування уряду ускладнений”.

В останні роки Швеція прийняла близько 200 тисяч шукачів притулку (з них 163 тисячі 2015 року), що є найбільшою кількістю у Європі у перерахунку на одиницю десятимільйонного населення країни.

Президент Дональд Трамп викликав минулого року дипломатичний конфуз, назвавши Швецію у числі країн, що через міграцію потерпають від тероризму.

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Урядова Соціал-демократична партія зберегла лідерство, отримавши понад 28% голосів.

Проте загалом лівоцентристські партнери минулої правлячої коаліції здобули лише 40.6% голосів, а опозиційні правоцентристи мають також трохи більше 40%.

Такі результати означають, що жоден з традиційних альянсів не здобув більшості і Швецію очікують партійні переговори про формування урядової коаліції, в яких “Шведські демократи” можуть відігравати ключову роль.

Представники традиційних альянсів заявили, що не хочуть формувати урядову коаліцію з ШД, якій закидають зв’язки з неонацистськими та іншими крайніми правими групами.

Чого хочуть “Шведські демократи”?

Партія “Шведські демократи” була створена 1988 року і вперше здобула місця у парламенті 2010 року.

ШД виступає за вихід країни з Європейського Союзу і пропонує влаштувати референдум з цього питання.

Окрім наголосу на обмеженні імміграції партія наголошує на боротьбі зі злочинністю, скороченні податків та підвищенні соціальної допомоги.

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