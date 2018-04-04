Туреччина, Іран та Росія зобов’язалися працювати задля відновлення стабільності в Сирії

У заяві на закінчення саміту в столиці Туреччини Анкарі президенти Ірану Гассан Роугані, Туреччини Таїп Реджеп Ердоган і Росії Володимир Путін заявили, що вони докладуть зусиль для запевнення миру в Сирії». Це сталося наступного дня після того, як президент Трамп заявив про можливість виведення із Сирії американських військ.

Також лідер сирійських курдів дав зрозуміти про можливість спільних дій з Іраком, хоча в минулому їх рішення не принесло особливого скорочення насильства, частково з приводу того, що вони підтримують суперницькі сторони.

Високопоставлений американський службовець заявив у середу, що Трамп хоче забрати американських військовослужбовців із Сирії відносно скоро:

«Ми не виведемо американських сил негайно, але й президент не бажає підтримати довготермінові зобов’язання», сказав він.

У цей час у північному районі Сирії розгорнуто приблизно дві тисячі американських військовослужбовців, що борються із залишками сил «Ісламської держави», які в минулому контролювали той район.

Президент Ірану Гассан Роугані заявив, що події в Сирії, де останніми роками сирійська армія та її союзники витіснили повстанців, показує, що Сполучені Штати «не змогли усунути від влади» уряд президента Башара аль-Асада.

Іран та Росія рішуче підтримують сирійського президента, тоді як Туреччина підтримує антиурядових повстанців. Ці відмінності продовжуються на полі бою, незважаючи на їх політичну співпрацю, щоб зменшити насильство.

Однак Туреччина веде військову кампанію, щоб витіснити курдські загони народної самооборони YPG з північно-західного району Сирії Афрін, тоді як російські військові літаки підтримують наступ сирійської армії в районах Ідліб та Гута.

Державне телебачення Ірану повідомило, що Роугані мав сказати Ердогану й Путіну, що Афрін повинен бути переданий сирійській армії:

«Події в Афріні можуть бути корисними лише тоді, якщо вони не порушують територіальної цілісності Сирії, і контроль над цим районом повинен бути переданий сирійській армії», сказав він.

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