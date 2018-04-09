США не виключають відплатних дій проти аль-Асада у відплату за хімічну атаку

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що Сполучені Штати не виключають військового удару проти Сирії після того, як президент Трамп заявив на сторінці у Twіtter, що Башар аль-Асад заплатить «високу ціну» за «безглузду хімічну атаку» в суботу.

«Перша справа, яку ми мусимо розглянути, це те, чому хімічна зброя і далі взагалі використовується, коли Росія була гарантом усунення із Сирії всієї хімічної зброї», сказав Маттіс під час зустрічі в понеділок у Пентагоні з шейхом Катару Тамімом бін Гамадом аль-Тані. Маттіс заявив репортерам, що США «співпрацюють з нашими союзниками і партнерами з НАТО і Катару, та інших регіонів, щоб ми зайнялися цієї справою».

В неділю Білий дім заявив, що Трамп і президент Франції Еммануель Макрон рішуче осудили хімічні атаки в Сирії і висловили думку, що уряд сирійського президента Башара аль-Асада «мусить відповісти за тривалі порушення прав людини». Вони погодились обмінятися інформацією про характер атак і координувати спільну рішучу відповідь», сказано в заяві Білого дому про телефонну розмову між обома лідерами.

Сирія заперечила застосування хімічної зброї протягом конфлікту, який розпочався у 2011 році, включно з найостаннішою хімічною атакою в суботу в контрольованому повстанцями анклаві в передмісті Дамаска. В результаті атаки загинуло щонайменше 40 людей. Росія заявила, що немає доказів, що це Сирія здійснила атаку.

У рідкісному осуді російського керівника Володимира Путіна в неділю президент Трамп звинуватив Асада у відповідальності за атаку. В неділю на сторінці у Twitter Трамп заявив: «Президент Росії Путін та Іран відповідальні» за підтримку «Асада-тварини».

У понеділок відбудеться засідання Ради Безпеки ООН для обговорення справи хімічної атки. Дев’ять членських країн вимагали скликання засідання, а Європейський Союз заявив, що «докази вказують на ще одну хімічну атаку», здійснену сирійським режимом.

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