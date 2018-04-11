У Сирії проходить евакуація аеропортів і авіабаз

У середу президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ракетних ударів по Сирії





Проурядові війська евакуюють головні аеропорти і військово-повітряні бази в зв'язку з загрозою авіаударів з боку США, повідомили в середу правозахисники із базованої у Великобританії Сирійської наглядової ради з прав людини.



Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в середу написав в Twitter, що американські ракети прилетять до Сирії. Ці слова прозвучали після того, як минулими вихідними в країні, ймовірно, сталася хімічна атака. Отримати коментарі від сирійських збройних сил поки що не вдалося.

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