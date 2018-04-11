Росія в Раді Безпеки ООН заблокувала проект резолюції США щодо Сирії

Посол США в ООН заявила, що Вашингтон відповість на хіматаку в Сирії незалежно від дій Ради Безпеки





У вівторок Росія наклала вето на запропонований США проект резолюції Ради безпеки ООН, присвяченої розслідуванню хімічних атак в Сирії.



12 країн-членів Радбезу підтримали проект резолюції, проте до виступу Росії проти цієї пропозиції приєдналася Болівія, а Китай утримався.



Для ухвалення резолюції необхідно 9 голосів «за» і відсутність вето з боку США, Великобританії, Китаю, Росії та Франції.



«Ця резолюція - мінімум того, як Рада може відповісти на атаку», - заявила перед голосуванням голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі.



Напередодні Гейлі заявила членам Ради Безпеки, що Росія та Іран можуть припинити «вбивчі руйнування», які здійснює сирійський уряд, додавши, що руки Москви «покриті кров'ю сирійських дітей».



«Ми прийшли до того моменту, коли світ повинен побачити торжество правосуддя, - сказала Гейлі. - Цей момент залишиться в історії або як виконання Радою Безпеки своїх обов'язків, або як демонстрація його повної нездатності захистити народ Сирії. У будь-якому випадку США відгукнуться на це».

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