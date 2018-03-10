Неподалік Дамаска сирійські урядові війська відновили наступальні операції проти повстанців

Сирійські збройні сили продовжують наступальну операцію в анклаві Східна Гута, де важкі бої унеможливлюють надання населенню гуманітарної допомоги. Як заявив регіональний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста для Близького Сходу Роберт Мардіні, «працівники гуманітарних організацій не повинні ризикувати своїм життям, щоб постачити допомогу».

Він сказав, що його організація «тримається осторонь збройних дій, які спалахнули, незважаючи на гарантії з боку всіх сторін, причетних до конфлікту, хоча допомога таки надійшла до міст Дума і Східна Гута».

Все-таки Червоному Хресту вдалося постачити продовольство та іншу допомогу під час затишшя в боях.

Мардіні сказав, що надзвичайно важливим є дотримуватись гарнтій, тому що в районі потрібно набагато більше допомоги.

Місто Дума, що розташоване на північний схід від Дамаска – це найбільший населений пункт у контрольованому повстанцями анклаві Східна Гута.

Верховний комісар ООН з прав людини Зеїд Раад аль-Гуссейн заявив, що порушників, які продовжували збройні дії всуперед угоді про безпечний доступ до населення міст, слід віддати під суд, а також і до проведення незалежного розслідування недавніх подій.

Цього місяця Зеїд Раад аль-Гуссейн виступив на спеціальній сесії Ради ООН з прав людини, де говорив про інциденти, які сталися в анклаві Східна Гута.

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