Сирійська артилерія збила ізраїльський військовий літак

Сирійські засоби масової інформації повідомили в суботу, що Сирія реагує на «нову агресію Ізраїлю» після ізраїльського повітряного рейду на центральний район країни.

Представник ізраїльських сил оборони Йонатан Конрікус повідомив на сторінці у Twitter, що Ізраїль «атакував 12 сирійських та іранських військових об’єктів у Сирії у відповідь на іранську агресію».

Сирійське державне телебачення повідомило, що вибухи можна було почути неподалік Дамаска.

Раніше Ізраїль повідомив, що він збив іранський безпілотник, який було запущено з території Сирії. Це сталося після того, як у четвер пізно ввечері він увійшов в ізраїльський повітряний простір.

Іран відмовився підтвердити деталі інциденту.

У відповідь, як сказав Конрікус, Ізраїль здійснив атаки на іранські об’єкти в Сирії. Він додав, що Іран був відповідальний за серйозне порушення суверенітету Ізраїлю.

Під час рейду в суботу сирійська артилерія збила ізраїльський літак. Ізраїльські пілоти успішно катапультувалися, але пізніше Ізраїль заявив, що під час екстреної ситуації один з пілотів був серйозно поранений.

Представник ізраїлських сил оборони бригадний генерал Ронен Манеліс заявив: «Іран намагається втягнути регіон у ситуацію, про яку він не знає, як вона закінчиться. Ми готові на випадок різноманітних інцидентів… хто б не був відповідальний за цей інцидент, він є тим, хто заплатить за нього ціну».

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