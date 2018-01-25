Росія має активізувати виконання зобов’язань за Мінськими угодами – Держдеп США

Росія має прискорити виконання своїх зобов’язань за Мінськими угодами, а також припинити нещодавню ескалацію бойових дій на сході України, - заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Про телефонну розмову американський держсекретаря 24 січня з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим йдеться на сайті Державного департаменту з посиланням на речника відомства Гедер Науерт.

Як зазначається, Тіллерсон також звернув увагу на заплановану на 26 січня у Дубаї зустріч спеціального представника США щодо України Курта Волкера з російським представником Владиславом Сурковим, які шукатимуть вихід зі збройного конфлікту на Донбасі.

Серед інших тем розмови Тіллерсона та Лаврова, як йдеться в повідомленні Держепу, були Сирія та Північна Корея.

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