Війська сирійського уряду захопили 14 сіл, контрольованих повстанцями

Сирійські урядові війська та їх союзники від кінця жовтня ведуть наступальну операцію в провінціях Гама та Ідліб, в ході якої захопили майже 100 сіл. В цьому числі були села, які контролювалися пов’язаним з аль-Кайдою Комітетом визволення Леванту. Наступальна оперція посилилась на Різдво, коли надійшли підкріплення з інших районів Сирії, повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Головною метою урядових військ є досягти базу ВПС і встановити контроль на дорогою, яка веде з Дамаска до найбільшого міста країни Алеппо. Повстанці захопили базу в 2015 році після трирічної облоги.

Про захоплення сіл повідомили контрольовані сирійським урядом центральні військові ЗМІ. Базована у Великобританії організація Syrian Observatory for Human Rights також підтвердила, що 14 сіл були захоплені урядовими силами протягом останніх кількох годин.

Тимчасом Міністерство оборони Росії заявило, що російська база ВПС у західному районі Сирії від суботи була атакована дронами щонайменше 13 разів. Згідно з повідомленням, три озброєні дрони приземлилися поза базою, а інші вибухнули, коли зіткнулися з землею, і сім були збиті. Сама база, як сказано, не зазнала збитків.

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