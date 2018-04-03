Іран, Росія та Іран намагаються дійти згоди щодо врегулювання ситуації в Сирії

У середу в столиці Туреччини Анкарі відбудеться зустріч лідерів Ірану, Росії і Туреччини для обміркування конфлікту в Сирії, включно з опрацюванням нової конституції країни і гарантіями безпеки в зонах деескалації по всій країні.

В саміті візьмуть участь найрішучіші прихильники президента Башара Асада – Іран і Росія, та Туреччина, яка є опонентом Сирії. Співпрацю між суперницькими сторонами збільшує надію на стабілізацію ситуації в Сирії після семирічного нищівного конфлікту, в результаті якого загинуло приблизно 500 тисяч людей і половина населення стала біженцями.

Протягом останніх місяців сирійська армія, включно з підтримуваними Іраном воєнізованими частинами, разом з російською військовою авіацією, придушили повстанські сили в анклаві Східна Гута, що неподалік Дамаска, тоді як Туреччина розпочала свою кампанію проти курдських загонів народної самооборони, які мають підтримку Сполучених Штатів, пише Reuters.

Відносини Туреччини з Росією зазнали серйозного удару після того, як у 2015 році турецькі війська збили російський літак, але пізніше вони відновилися. Слід підкреслити, що Туреччина – одна з небагатьох країн НАТО, яка не видворила російських дипломатів після отруєння колишнього російського агента і його дочки у Великобританії.

Кращі політичні відносини між Туреччиною і Росією віддзеркалюються, серед іншого, в угоді про придбання російської протиракетної системи і планів побудувати в Туреччині першу атомну електростанцію, читаємо на сторінці Reuters. Проте кращї відносини Туреччини з Іраном не однозначні з поглядами про те, як має виглядати майбутнє Сирії. Іран хоче, щоб президент Башар аль-Асад залишився на посаді, позиція Росії неоднозначна, тоді як Туреччина твердить, що він втратив легітимність і повинен відійти. Як здається, жодна з тих країн не рахується з прагненнями сирійської опозиції.

Туреччина заявила, що на нарадах у середу обговорюватиметься створення комітету для опрацювання нової конституції країни, гуманітарні питання і події в провінції Ідліб, яка перебуває під контролем кількох опозиційних сил і екстремістських угруповань. Важко передбачити результати саміту, тому що позиції цих країн щодо Сирії досить відмінні, як і відмінні їхні інтереси.

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