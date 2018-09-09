Сирійська провінція Ідліб потерпає від авіаударів після провалу переговорів

Останнє укріплення повстанців у Сирії потерпає від авіаударів після провалу переговорів про припинення вогню.

Щонайменше семеро цивільних загинуло після біля 80 повітряних ударів в південному районі провінції

Військові літаки Сирії та Росії провели десятки повітряних нападів по північній провінції Сирії Ідліб в суботу, повідомляє The Washington Post з посиланням на інформацію моніторингової групи. Це посилює тиск на останнє укріплення повстанців після того, як на переговорах з врегулювання кризи не було досягнуто прогресу.

Щонайменше семеро цивільних загинуло після біля 80 повітряних ударів в південному районі провінції, повідомляє The Washington Post з посиланням на організацію Спостерігачі за дотриманням прав людини в Сирії. Організація повідомила, що насильство було «найбільш інтенсивним» за останні тижні.

Сирійські та російські посадовці, за повідомленнями, готують масштабний наступ, щоб назавжди повернути регіон.

Однак, існує значне занепокоєння, що спроби повернути Ідліб можуть спровокувати кровопролиття та призвести до гуманітарної кризи, адже в регіоні проживають три мільйона цивільних осіб.

Посадовці США стурбовані тим, що організатори атаки на Ідліб можуть вдатись до застосування хімічної зброї

Під час зустрічі в Тегерані в п’ятницю, презденти Росії, Ірану та Туреччини не змогли досягти доовленості з припинення вогню та стримування насильства.

В понеділок президент Трамп застеріг Сирію та її союзників – Росію та Іран, від проведення атак на провінцію Ідліб. Через лічені години після повідомлення у Twitter, російські літаки нанесли удари по цілях на заході Ідлібу, повідомляє CNN з посиланням на групу активістів White Helmets.

Посадовці США стурбовані тим, що організатори атаки на Ідліб можуть вдатись до застосування хімічної зброї.

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