Аслунд: Війна – коштовна справа і росіяни це починають відчувати

Інтервенція до Сирії, анексія Криму і продовження військової присутності на сході України може стати занадто витратною задачею для Путіна. Про це пише аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд в статті для Project Syndicate.

Витрати Росії становлять 4 мільярди доларів, або 0,3% ВВП лише на ці дві операції (в Криму та на ДОнбасі - ГА)

Зростання економіки Росії лише трохи перевищує 1,5% і країна витрачає 5,3% ВВП на військові потреби, а юридичні, громадські та інші втрати забирають ще 3-4%, наголошує аналітик.

Війна – коштовна справа і росіяни це починають усвідомлювати, вважає Аслунд. Кремль провадить військові операції в східній Україні та Сирії і, хоча масштаб цих конфліктів – обмежений, залишається питання, чи країна може собі це дозволити.

Будучи 11-тою за величиною економікою світу, Росія здатна фінансувати такі витрати в короткостроковій перспективі. Однак, довгострокова перспектива – то інше питання. З 2008 по 2016 роки, Росія наростила військові витрати з 3,3%, що приблизно відповідає рівневі США – до 5,3%, повідомляє Стокгольмський аналітичний центр Stockholm International Peace Research Institute, пише Аслунд.

Російська бюджетна статистика свідчить, що цивільні витрати на окупований Крим складають 2 мільярди доларів на рік. Витрати на сході України закриті для громадськості, але можна вважати, що вони подібні. В цьому разі, за оцінками аналітика, витрати Росії становлять 4 мільярди доларів, або 0,3% ВВП лише на ці дві операції.

Крім цього, Росія також втрачає в торгівлі та інвестиціях, що достатньо для того, щоб країна була в стагнації поки тривають війни, наголошує Аслунд.

Санкції введені США та ЄС в 2014 році працюють ефективно, вважає аналітик. У світових фінансах долар відіграє провідну роль, а так як кожен долар проходить через американські банки, операції в доларах підпадають під юрисдикцію міністерства фінансів США. Тому фінансові санкції США можуть позбавити Росію іноземних інвестицій.

Після втрати доступу до фінансування в доларах, російські корпорації не мали іншого виходу як виплачувати борги після настання строку виплат (а не рефінансувати – ГА). В результаті цього, наголошує Аслунд, загальний міжнародний борг Росії знизився з 732 мільярди доларів США в червні 2014 року до 519 мільярдів доларів США в грудні 2015 року і з того часу залишався на цьому рівні.

Росія змогла втримати макроекономічну стабільність та зовнішній баланс, однак, має невеликий спад виробництва і значне погіршення рівня життя

Міжнародні валютні резерви Росії також зменшились з 510 мільярдів доларів США на кінець 2013 року до 356 мільярдів доларів на березень 2015 року, згодом, постійний профіцит поточного рахунку дозволив відновити цей рівень до 458 мільярдів доларів. Однак, прямі міжнародні інвестиції до Росії становили менше 2% ВВП з 2015 по 2017 і майже половина з них – проекти минулих років. Таким чином, скорочуються не лише інвестиції, але і імпорт технологій, підкреслює аналітик.

Росія змогла втримати макроекономічну стабільність та зовнішній баланс, однак, має невеликий спад виробництва і значне погіршення рівня життя. Реальні наявні доходи громадян впали на 17%, а інвестиції знизились на 12%, хоча ВВП впало лише на 0,5: за цей період.

Обіг торгівлі між Росією та Україною впав на 80%. Хоча зупинка торгівлі більше зашкодила Україні, Росія також втратила значний експортний ринок, а також джерело імпорту військового обладнання. Україна, яка колись була важливим споживачем енергії, не купувала у Росії природний газ з листопада 2015 року.

Незаконні конфіскації можуть коштувати Росії біля 10 мільярдів доларів США

Захоплення активів в Криму та на Донбасі також є коштовним. Згідно до Договору про захист інвестицій 1998 року, українські компанії подали щонайменше вісім позовів проти Росії до арбітражного суду в Гаазі. Незаконні конфіскації можуть коштувати Росії біля 10 мільярдів доларів США, оцінює аналітик.

Так як швидкого розв'язання конфлікту в Україні не очікується, ймовірно, санкції залишаться на довгий термін. Санкції можуть розширюватись, наприклад, в квітні США запровадили санкції у відповідь на президентські вибори 2016 року.

Хоча економіка Росії зростає на незначні 1,5%, щорічні цивільні, юридичні та інші витрати на військову агресію становлять, щонайменше 3-4% ВВП, або 45-60 мільярдів доларів

Нові заходи значно вплинули на російський рубль та фондовий ринок. Тепер, Конгрес провадить новий наступ, після підозрілого саміту Путіна та Трампа в Гельсінкі цього літа, працюючи над новим пакетом санкцій.

Хоча економіка Росії зростає на незначні 1,5%, щорічні цивільні, юридичні та інші витрати на військову агресію становлять, щонайменше 3-4% ВВП, або 45-60 мільярдів доларів. Кремль, можливо, вважає ці витрати керованими на даному етапі, але їх зростання може мати значні політичний наслідки, переконаний аналітик.

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