Сирійські повстанці погодились на евакуацію поранених з анклаву Східна Гута

Сирійське повстанське угруповання в оточеному анклаві Східна Гута повідомило, що воно досягло угоду з Росією про евакуацію поранених з району неподалік Дамаска.

Джаіш аль-Іслам повідомило про це в понеділок, кажучи, що для досягнення угоди воно встановило зв’язки з росіянами за посередництвом ООН.

Поки що неясно, чи поранені – це бійці, цивільні, чи одні й другі. Уруповання заявило, що евакуація поранених відбуватиметься поступово, але не подано подробиць, коли і куди їх буде забрано.

Сирійські війська, підтримувані російськими силами, протягом минулого місяця вели наступальну операцію у Східній Гуті з метою відновити контроль над одним з останніх великих районів неподалік столиці країни, який і далі перебуває під контролем опозиційних сил.

Базована у Великобританії правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights, яка веде моніторинг сирійського конфлікту, повідомила, що в Східній Гуті загинуло понад 1000 людей.

Від березня 2011 року, коли в Сирії розпочався громадянський конфлікт, там загинуло понад 500 тисяч людей.

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