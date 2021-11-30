"Варта прав людини" заявляє, що Талібан здійснює вбивства з помсти в Афганістані

За даними міжнародної правозахисної організації "Варта прав людини" (Human Rights Watch), сили Талібану, діючи з помсти, здійснили понад 100 позасудових страт та викрадень людей у чотирьох афганських провінціях. Талібан прийшов до влади після виведення з Афганістану західних сил.

Напади задокументовані в провінціях Газні, Гільменд, Кандагар і Кундуз з серпня по кінець жовтня, але вважається, що подібні інциденти мали місце по всій країні.

«Вони були спрямовані проти людей, з якими таліби раніше воювали. І багато випадків, які ми розслідували, стосувались людей на передовій, тих, хто були відомі талібам у певних місцевостях», – сказала авторка звіту Патрісія Госсман в інтерв’ю «Голосу Америки».

Помста

За словами Гроссман, напади відбулися, попри обіцянки Талібану, що вони не будуть мститися.

«Вони запропонували амністію; про це вони заявили через своїх високопосадовців у Кабулі. Але на місцях ми бачимо, що заяви на це не поширюються, принаймні щодо деяких людей. Вони свідомо переслідують людей або на основі особистих взаємин і ворожнечі, або через роль, яку ті відіграли», – сказав Госсман.

Дослідники зібрали докази з 67 особистих і телефонних інтерв’ю зі свідками, родичами, колишніми урядовцями та чиновниками Талібану.

Дані щодо працевлаштування

У звіті твердиться, що таліби використовували залишені колишнім урядом дані щодо працевлаштування, щоб ідентифікувати людей для арешту та страти.

«Те, що починалося, можливо, як порив, можливо, початкові вбивства з помсти в перші тижні, тепер здається набагато більш навмисним. Це поширюється на інші провінції, і, здається, це частина стратегії, яка покликана гарантувати, що жодна опозиція не зможе повторно мобілізуватись проти них», – сказала Госсман «Голосу Америки».

Human Rights Watch зазначає, що керівництво Талібану наказало членам підрозділів Афганських національних сил безпеки (ANSF), які здалися, зареєструватися, щоб отримати листа, що гарантує їхню безпеку. «Однак таліби використовували ці перевірки, щоб вже за кілька днів після реєстрації затримати та стратити або викрасти людей. Їхнім родичам та громадам доводилось шукати тіла», – йдеться у звіті.

Звіт наводить приклад смерті База Мухаммеда, який працював у провінції Кандагар в Національному управлінні безпеки (NDS), колишнім державним агентством афганської розвідки.

«Близько 30 вересня таліби прийшли до його будинку в місті Кандагар і заарештували його; Згодом рідні знайшли його тіло. Вбивство, яке сталося приблизно через 45 днів після того, як таліби захопили країну, свідчить про те, що високопоставлені чиновники видали наказ про вбивство або, принаймні, знали про вбивство», – йдеться у звіті.

Нічні рейди

Human Rights Watch звинувачувала попередні уряди Афганістану в застосуванні насильницьких викрадень проти своїх опонентів, включаючи бійців та прихильників Талібану. Вони звинувачують Талібан у використанні подібної тактики. «[Вони] також брали участь у насильницьких пошукових операціях, включно з нічними рейдами, щоб затримати, а іноді й викрасти підозрюваних колишніх чиновників і співробітників сил безпеки», – йдеться у звіті.

Звіт також звинувачує талібів у нападах на людей, яких вони звинувачують у підтримці Ісламської держави провінції Хорасан (ISKP), філії терористичного угруповання "Ісламська держава".

Відповідь Талібану

Таліби повідомили правозахисниками, що вони звільнили винних у зловживаннях, але не надали жодних подробиць чи доказів.

У промові, яка транслювалася в державних ЗМІ в суботу, мулла талібів Мохаммед Хасан Ахунд, який стверджує, що є прем’єр-міністром Афганістану, звинуватив колишніх урядовців у створенні проблем.

«Народе, будь пильним. Ті, хто залишився від попередньої влади, переховуються, роблять заяви і викликають занепокоєння, вводячи людей в оману, щоб вони не довіряли своїй владі. Народе, будь пильним, щоб ворог не захопив нас знову, незважаючи на наш святий уряд, нашу безпеку», – сказав Ахунд.

Human Rights Watch закликає до подальшої уваги з боку Організації Об'єднаних Націй та розслідування зловживань, вчинених талібами.

Гуманітарна катастрофа

Сполучені Штати, Світовий банк і Міжнародний валютний фонд заморозили активи центрального банку Афганістану обсягом у 9,5 мільярдів доларів і заблокували відправлення готівки до країни після того, як таліби 15-го серпня силою відібрали владу у міжнародно визнаного уряду президента Ашрафа Гані.

Міжнародні гуманітарні організації попереджають про загрозу гуманітарної катастрофи: мільйони не отримують зарплату або залишилсь без урядові роботи, базові послуги на межі краху, а багато афганців змушені покинути свої домівки.

«Ми боїмося і прогнозуємо, що до 23 мільйонів афганців потерпатимуть від кризи або [потребуватимуть] надзвичайного рівня продовольчої безпеки. Імовірно, взимку ситуація погіршиться», – попередила у листопаді Дебора Лайонс, голова Місії ООН з допомоги Афганістану.

Дивіться також: Що експерти кажуть про готовність Заходу відповідати на ескалацію з боку Росії