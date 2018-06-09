Бойовики угруповання Талібан убили понад 65 службовців афганських органів безпеки

У трьох окремих атаках бойовики афганського угруповання Талібан вбили до 65 урядових солдатів і поліцейських.

Афганські офіційні особи повідомили в суботу, що протягом ночі в провінціях Кандагар, Кундуз і Герат бойовики також поранили понад 17 службовців органів безпеки.

Бойовики Талібану атакували базу Афганської національної армії в районі Валікот у провінції Кандагар. Про це повідомили місцеві засоби масової інформації, посилаючись на представника регіональних збройних сил. Майор Хваджа Єг’я Алаві заявив Афганському агентству новин Pajhwok, що нападники застрелили 25 солдатів, причому невідома доля кількох інших.

Представник Талібану заявив, що його бойовики вбили 35 солдатів і шістьох шістьох взяли в полон, крім того що захопили військові машини та зброю. Дані про кількість убитих у повідомленнях талібів дуже часто перебільшені.

Органи влади в провінції Кундуз заявили, що в п’ятницю ввечері бойовики влаштували засідку на поліцейський пост у районі Кала-е-Зал, і вбили 24 розташованих там службовців.

Інші загинули в час, коли приблизно 150 бойовиків Талібану атакували пости Афганської національної армії у щойно створеному районі Завал і вбили 17 військовослужбовців. Про це заявив «Голосу Америки» представник уряду.

Талібан взяв на себе відповідальність за обиді атаки, кажучи, що він також зайняв кілька постів безпеки, захоплюючи військову техніку, включно зі зброєю.

З часу початку весняної наступальної операції бойовики завдали великих втрат афганським збройним силам і, згідно з повідомленнями, минулого місяця вбили приблизно 500 державних службовців. У результаті сутичок загинуло також понад 180 цивільних.

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