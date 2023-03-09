Тарас Шевченко вже понад півстоліття "розповідає" у Вашингтоні про російську імперіалістичну тиранію

У Вашингтоні 9 березня поклали квіти до пам'ятника поету, якого українці вважають пророком - Тарасу Шевченку. Проти встановлення цього пам'ятника свого часу боролося посольство СРСР у Сполучених Штатах, а прорадянські сили розміщували у місцевих ЗМІ серію статей проти Кобзаря.

На пам'ятнику викарбувано слова про російську імперіалістичну тиранію, а також Шевченкову цитату із “Юродивого”: “Коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом? А діждемось-таки колись”.

Це один із небагатьох постаментів поету у світі, де його зображено молодим зосередженим чоловіком, а не людиною в літах і в кожусі з шапкою. Загалом в Україні саме Тарас Шевченко є рекордсменом за кількістю пам’ятників, МЗС України зафіксувало 99 скульптур у 44 країнах світу, ще 1068 — на території України. “Пам'ятники Кобзареві - традиційні "місця сили" української громади за кордоном”, - сказав тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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“Вітаємо з днем народження Тараса Шевченка, який так потужно висловив прагнення українського народу – і всіх людей – бути вільними. Сполучені Штати підтримують вас у вашій боротьбі за цю фундаментальну цінність заради всіх нас”, - написала у Twitter посолка США в Україні посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Вітання лунають на офіційних сторінках багатьох дипломатів. Посолка України в США Оксана Маркарова зацитувала такі слова Кобзаря: “І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі”, супроводивши допис одним із найпопулярніших відео у часи війни Росії проти України.

Постать Тараса Шевченка символічна для України, і особливо упродовж війни Росії. Так, одним із найбільш популярних відео став опублікований Повітряними силами України момент, коли воїни ЗСУ здерли ворожий триколор російського прапора з білборда в Балаклії під час деокупації і знайшли пророчі слова Шевченка із поеми "Кавказ", в якій Шевченко засуджує війну Російської імперії і возвеличує боротьбу народу за свободу:

"Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава,

І воля святая!"

У день народження Шевченка Росія провела чергову масовану ракетну атаку, по всій території України була оголошена повітряна тривога. Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет, - поінформував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

На відкритті пам’ятника Тарасу Шевченку 27 червня 1964 року у Вашингтоні зібралося близько 100 тисяч людей з різних штатів країни.

Пам’ятник було відкрито тоді, коли Україна перебувала під окупацією Радянського союзу.

Оксана Маркарова нагадала, що пам’ятник було відкрито тоді, коли Україна перебувала під окупацією Радянського союзу.

Підставою для його створення стала двопалатна резолюція Конгресу яка набула чинності як публічний закон за номером 86-749. Відкривав пам‘ятник президент США Дуайт Ейзенхауер, а президент США Гаррі Трумен був долучений до комітету. Автори постаменту - скульптор Лео Мола та архітектор Радослав Жук.

Журналістка і громадська діячка Ірина Халупа, голова Вашингтонського відділу Союзу українок Америки регулярно відвідує пам’ятник, щоб прибрати територію довкола і - “з ним поговорити”.

Тарас - це символ нашого українства, де українці там і Шевченко

“Є кілька Шевченків у світі, які мені подобаються, - каже Ірина Халупа в коментарі Голосу Америки. - Я дуже люблю київського. І дуже-дуже – чернігівського, бо він такий дуже “доступний” - сидить на лавці і можна просто сісти посидіти біля нього. Тарас - це символ нашого українства, де українці там і Шевченко”.

Як розповідав Голос Америки, днями конгресвумен-демократка, обрана від штату Огайо, Марсі Каптур під час промови у Конгресі США зацитувала Тараса Шевченка.

Позаторік у Посольстві США нагадували про дружбу Кобзаря з актором-афроамериканцем.

Ще раніше у Лос-Анджелесі День народження Тараса Шевченка відзначали, наприклад, театральною постановкою про жінок поета:

Тарас точно наш батько-засновник

"Батьком-засновником" назвав Шевченка сьогодні філософ, президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко, проводячи паралель з вшануванням у США батьків-засновників. "Він створив деякі речі, на яких наша країна і досі тримається", - каже Єрмоленко.