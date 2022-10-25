Зниження темпів повітряних і безпілотних атак в Україні може свідчити про зменшення запасів зброї у Росії - ISW

Російські війська завдавали авіаційних, ракетних ударів та ударів безпілотниками по об’єктах в Україні значно повільніше, ніж у попередні дні. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 25 жовтня.

"24 жовтня Генштаб України повідомив, що російські війська завдали два ракетні і 28 авіаційних ударів, 23 жовтня українські війська збили 16 безпілотників Shahed-136. Повільніші темпи російських повітряних, ракетних і безпілотних ударів, можливо, відображають зменшення запасів ракет і безпілотних літальних апаратів й обмежену ефективність ударів для досягнення російських стратегічних військових цілей", – цитує повідомлення Інституту "Радіо Свобода".

Дослідники посилаються на слова очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, який 24 жовтня в інтерв’ю "Українській правді" заявив, що "російські війська використали більшу частину свого арсеналу крилатих ракет і мають лише 13% довоєнних запасів "Іскандерів", 43% "Калібрів" і 45% довоєнних арсеналів Х-101 і Х-555, підтверджуючи попередні оцінки ISW про скорочення російських запасів високоточних боєприпасів".

"Буданов заявив, що скорочення запасів крилатих ракет у Росії змушує російську армію покладатися на іранські безпілотники, але іранські постачальники надсилають лише 300 безпілотників за кожну партію, а виробництво безпілотників займає багато часу", – додали в ISW.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські удари призвели до руйнування третини українських електростанцій. Це спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема, по об’єктах енергетики, він також пригрозив новими атаками "у разі продовження спроб проведення на російській території терактів".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 10 по 20 жовтня російськими обстрілами в 16 регіонах України пошкоджені понад 400 об’єктів, серед яких - десятки енергетичних.

У відповідь на атаки Росії з повітря по об'єктах цивільної інфраструктури країни НАТО оголосили про наміри доставити Україні обладнання ППО, зокрема, для захисту від дронів.

Тим часом, у своєму щоденному звіті британська воєнна розвідка повідомила, що "Росії не вдається підтримувати достатню перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну підтримку з повітря поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються".

"Російські командири, ймовірно, все частіше вдаються до виконання ударних вертолітних місій високого ризику як одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою", - вважають британські експерти. - "З моменту вторгнення в Україні було підтверджено щонайменше 23 втрати російського ударного вертольота Ка-52 HOKUM. Це становить понад 25% парку російських ВПС із 90 Ка-52, і майже половину загальних втрат Росії в Україні".