У США повністю вакциновано майже 34 млн осіб - Байден обіцяє право на вакцинацію кожному до травня

Станом на ранок четверга в США було введено 98 203 893 дози вакцини проти коронавірусу і поширено 131 131 470 доз. Про це повідомляють Центри США з контролю і профілактики захворювань уряду США.

За словами відомства, статистика враховує вакцини Moderna, Pfizer / BioNTech і Johnson & Johnson станом на 6:00 ранку 11 березня.

За даними CDC, 64 071 674 особи отримали хоча б одну дозу, а 33 863 127 осіб вакциновані повністю станом на 10 березня.

У четвер президент США Байден заявив у зверненні до американців, що його адміністрація зробить все можливе, щоб станом на 1 травня можливість отримати вакцину була б у кожного американця. Байден оголосив про початок нового етапу боротьби з пандемією і заявив, що країна наблизиться до відновлення «нормального життя» - як до початку пандемії - вже через чотири місяці, до Дня незалежності США, який святкується 4 липня.

Між тим у Респубілканській партії критикують Байдена за те, що він приписав власній адміністрації досягнення у боротьбі із пандемією, і не відзначив внесок попередньої адміністрації.

"Що Байден хотів сказати так це: “Дякую вам, президент Трамп, за об'єднання всього уряду у боротьбі із COVID-19, що дало історичну співпрацю уряду із приватним сектором в межах операції Warp Speed, яка дала нам вакцину та плани щодо її поширення у країні”, - твітував у четвер речник Республіканської партії Періс Деннард.

Заяви Байдена прокоментував і журналіст видання The New York Times Пітер Бейкер.

"Байден знову твердить, що його обіцянку у 100 мільйолів уколів за 100 днів на посаді булу важко втілити. Насправді, вже на другий день на посаді, середні показник протягом тижня складав 1 мільйон доз на день, чого достатньо для досягнення встановленої на 100 днів мети", - твітував Бейкер у четвер.

Дивіться також: Банкетний зал української кухні у Нью-Джерсі: як українське подружжя реалізувало давню мрію