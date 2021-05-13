Тесла не прийматиме оплату в біткоїнах через наслідки криптовалюти для довкілля

Ілон Маск повідомив, що його компанія Tesla відмовилася від нещодавнього рішення приймати електронну криптовалюту біткоїн для оплати за автомобілі.

Маск поширив у Twitter роз’яснення, в якому визнав негативні наслідки для довкілля в результаті використання величезних обсягів електроенергії при «майненні» - створенні криптовалюти.

«Ми стурбовані швидким ростом використання викопного палива для майнення і трансакцій з біткоїном, особливо вугілля, яке спричиняє найгірші з усіх палив викиди», - йдеться у дописі.

Це гарна ідея.., але вона не може поєднуватися з великою ціною для довкілля.

Створення криптовалюти вимагає енерговитратної роботи потужних комп’ютерів, які виконують спеціальні розрахунки.

Дослідження Кембриджського університету вказує, що упродовж 2019 року на «майнення» біткоїну було витрачено 149,63 ТВт електроенергії, що більше, ніж за той рік спожила, наприклад, Україна - 128,806 ТВт.

Інші дослідження вказують, що найбільше біткоїнів створюють у Китаї - понад 75% світових обсягів, використовуючи дешеву електроенергію, значна частина якої виробляється на вугільних електростанціях.

У роз’ясненні Ілона Маска також стверджено, що криптовалюти «це гарна ідея... з багатообіцяючим майбутнім, але вона не може поєднуватися з великою ціною для довкілля».

Після оголошення вартість тієї криптовалюти впала на понад 10%, але потім стабілізувалася.

Повідомлення від Ілона Маска стали вагомими чинниками у вартості біткоїнів, після того як його компанія Тесла на початку року закупила тієї криптовалюти на півтора мільярда доларів.

Згодом Тесла продала біткоїнів на 300 мільйонів доларів, значно покращивши фінансові показники компанії за перше півріччя.

Ілон Маск стверджує, що не продаватиме усі свої резерви біткоїнів, бо сподівається їх використовувати, коли «майнення» можна буде здійснювати, використовуючи електроенергію зі сталих джерел.

Прихильники криптовалют стверджують, що електронні гроші мають переваги і вказують на те, що чинна фінансова система з мільйонами працівників також використовує багато електроенергії.

Критики застерігають про суто спекулятивну вартість криптовалют, бо на відміну від національних грошей, вони не гарантовані жодними національними банками.

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