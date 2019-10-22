Тейлор: Трамп хотів від Зеленського заяви про початок розслідувань щодо Burisma та втручання України у вибори у США

Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор заявляє у своїх свідченнях у Палаті представників Конгресу, що посол Сполучених Штатів у ЄС Сондланд заявив йому: підтримка України залежить від того, чи Володимир Зеленський публічно оголосить про розслідування щодо компанії Burisma, де працював син колишнього віце-президента США Гантер Байдена, а також про буцімто втручання у вибори у США 2016-го року з території України.

Насправді, заявив мені посол Сондланд, "все" залежатиме від такої заяви, включно із безпековою допомогою



Повний текст вступного слова Вільяма Тейлора опублікувала низка американських видань, включно із The Washington Post.

Критики президента США наполягають, що він використовував затримування військової допомоги Україні, щоб підштовхнути уряд до розслідувань, які могли б зашкодити його супернику на майбутніх виборах президента - демократу Джо Байдену. Натомість у Трампа закидають, що, будучи на посаді віце-президента, Байден домігся відставки прокурора Шокіна через буцімто його розслідування щодо Burisma, в якій працював син Байдена.

У Трампа також бажають перевірки Києвом закидів про те, що з території України втручались у вибори президента США 2016-го року. Йдеться про обставини оприлюднення в Україні інформації про отримання екс-менеджером виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом готівкових платежів від "Партії Регіонів". Надання цієї інформації НАБУ американському виданню The New York Times стало важливою віхою у повідомленнях ЗМІ та подальшому розслідуванню у США щодо буцімто зв'язків штабу Трампа із Росією.

Буцімто тиск президента США на президента України - предмет розгляду розслідування демократів у Палаті представників Конгресу щодо початку процедури імпічменту Трампу



Відповідно до тексту заяви Тейлора, у розмові із ним посол США до ЄС Сондланд повідомив, що Трамп сказав йому, що він хоче "щоб Зеленський пубічно заявив, що України буде розслідувати Burisma та буцімто українське втручання у вибори у США 2016-го року".

"Посол Сондланд також заявив мені, що він усвідомлює, що раніше припустився помилки, коли заявив українським урядовцям, що проведення зустрічі у Білому домі між Зеленським та Трампом залежатиме від публічної заяви про розслідування - насправді, заявив мені посол Сондланд, "все" залежатиме від такої заяви, включно із безпековою допомогою. Він заявив, що президент Трамп хотів, щоб Зеленський "вголос і публічно" заявив, що він наказує провести такі розслідвання", - йдеться у тексті заяви Тейлора.

Оглядачі у США вказують, що свідчення Тейлора загалом підтвердили, що Трамп хотів утримувати допомогу Україні до початку розслідування щодо Байдена.

Як відомо, буцімто тиск президента США на президента України - предмет розгляду розслідування демократів у Палаті представників Конгресу щодо початку процедури імпічменту Трампу.

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