США успішно випробували систему протиракетної оборони THAAD

Агентство з протиракетної оборони США і військовослужбовці 11-ї артилерійської бригади протиповітряної оборони з Форт Блісса, штат Техас, провели успішне протиракетне випробування, з використанням системи протиракетної оборони THAAD.

Про це повідомило Агентство з протиракетної оборони США у неділю, 30 липня.

Балістична ракета середньої дальності була запущена літаком ВПС США над Тихим океаном. Система THAAD, розташована на Алясці, виявила, відстежила та перехопила ціль.

"Крім успішного перехоплення цілі, зібрані дані дозволять Агентству з протиракетної оборони посилити систему THAAD, наші можливості моделювання та симуляції, а також нашу здатність залишатись на крок попереду зростаючої загрози", - сказав директор Агентства з протиракетної оборони Сем Грівес.

З 15 тестів системи THAAD, це стало 15-м успішним перехопленням, йдеться у повідомленні на сайті Агентства з протиракетної оборони США.

Останній тест системи протиракетної оборони THAAD був запланований задовго до останнього запуску ракети Північною Кореєю, повідомляє агентство Рейтер, але стався у час загострення відносин з Пхеньяном.

У п’ятницю КНДР провела черговий запуск балістичної ракети. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив у суботу, що його країна вже має ракети, які можуть завдати удару всій континентальній частині Сполучених Штатів.

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