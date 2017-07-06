США готові використовувати військову силу проти КНДР – посол в ООН

Китай і Росія закликали США зупинити розміщення системи протиракетної оборони





Голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що дії Північної Кореї «швидко закривають вікно можливості для дипломатичного вирішення» проблеми, і що США готові захистити себе і своїх союзників.



«Одна з наших можливостей полягає в значній військовій могутності. Ми використаємо її, в разі необхідності, але хотіли б цього не робити», - заявила Гейлі під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого питанню випробування Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети.



Ніккі Гейлі також заявила, що Сполучені Штати запропонують ввести нові санкції проти КНДР «найближчими днями». Вона також попередила, що Вашингтон готовий припинити торгівлю з країнами, які торгують з Північною Кореєю, що є порушенням чинних резолюцій ООН.

Заступник представника Росії в ООН заявив, що введення нових санкцій не сприятиме вирішенню проблеми. Він також заявив, що випробування Північною Кореєю МБР вимагає ясності та проведення розслідування і додав, що використання військової сили має бути виключено.



Представники Китаю і Росії закликали США відкласти розгортання системи протиракетної оборони THAAD в Південній Кореї.



Великобританія підтримала США в питанні введення нових санкцій проти КНДР. Представник Великобританії заявив, що необхідно збільшити ціну, яку Пхеньян заплатить за продовження своїх ракетних і ядерних випробувань.

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