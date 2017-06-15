Тіллерсон вважає, що США не повинні бути «прикуті» до Мінських угод

Державний секретар США заявив, що Київ і Москва повинні мати можливість врегулювати конфлікт на сході України поза рамками Мінських домовленостей





Державний секретар США Рекс Тіллерсон дав зрозуміти, що США можуть відійти від Мінських угод, щоб покласти край конфлікту в Україні.



Виступаючи на слуханнях в Палаті представників Конгресу США, глава американської дипломатії заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не хоче «бути прикутою наручниками».



Тіллерсон допустив, що уряд України може дійти згоди з Москвою поза домовленостями, підписаними у 2015 році.



«Думаю, важливо, щоб ми отримали достатню гнучкість для досягнення цілей Мінська. Важливо, щоб уряд України і уряд Росії могли прийти до задовільного вирішення через якусь структуру крім Мінська», - заявив Тіллерсон на слуханнях в Комітеті Палати представників із закордонних справ.



«Я б не хотів, щоб ми були прикуті наручниками до Мінська, якщо виявиться, що сторони вирішать врегулювати ситуацію іншим шляхом, іншою угодою», - сказав він.



Мінські угоди, досягнуті за посередництва Франції та Німеччини і підписані Росією і Україною в лютому 2015 року, передбачають відведення важких озброєнь від лінії відмежування і конституційну реформу, яка розширює автономію східних регіонів України.



У той час як політики у Вашингтоні зосереджені на питанні зв'язків адміністрації Трампа з Росією, законодавці наполягають, що ніякі санкції проти Росії не можуть бути зняті, поки вона не дотримуватиметься Мінських домовленостей.



Тіллерсон відповідав на запитання конгресмена Елліота Енґеля, старшого демократа в комітеті, який запитав, чи відповідає пом’якшення санкцій проти Росії до повного виконання Москвою Мінських угод інтересам США.



На думку Енґеля, запропонований Тіллерсоном підхід надішле Росії невірний сигнал.



«Якщо вони думають, що ми якимось чином вирішимо пом’якшити санкції до того, як вони виконають умови Мінської рамкової структури і залишать Крим, то я вважаю, це лише спонукає Путіна продовжувати його агресивні дії, - сказав Енґель. - І хто знає, де він завдасть наступного удару».

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