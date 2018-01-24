Тіллерсон і Лавров обговорили питання Сирії, Північної Кореї та України

Державний департамент повідомив про телефонну розмову в середу держсекретаря США і голови МЗС Російської Федерації. Держсекретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у середу мали телефонну розмову, в ході якої обговорили кризи в Сирії, Північній Кореї і Україні, повідомила прес-секретар Держдепартаменту Гедер Науерт.

«Що стосується Сирії, то обговорювалася роль Росії в забезпеченні конструктивної участі режиму Асада в женевському процесі під егідою ООН», – йдеться в заяві Науерт.

Держсекретар Тіллерсон закликав «усі сторони» дотримуватися рішень ООН щодо Північної Кореї і заявив про необхідність зупинити ескалацію насильства в Україні, наголосила представнця Держдепартаменту.

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